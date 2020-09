Fashion e sostenibilità si incontrano da Acca Kappa

Acca Kappa inaugura la nuova stagione con grande voglia di ripartire aprendo le porte alla moda più giovane e sorprendente in un incontro che sposa fashion e design, Made in Italy e sostenibilità.

In occasione del “White” in programma a Milano dal 24 al 27 settembre, edizione che per la prima volta prevede anche numerose iniziative FuoriSalone con una serie di eventi diffusi in diverse location, lo store Acca Kappa di via Brera ospiterà la giovane stilista Yekaterina Ivankova, special designer selezionata dal White per originalità delle proposte e vocazione all’eco-sostenibilità.

Made in Italy, unicità e altissima qualità, attenzione all’ambiente, continua ricerca di soluzioni innovative che rispettino la natura, sono i valori che accomunano i due brand: un nome storico come Acca Kappa, con i suoi centocinquant’anni di storia e di lungimiranza e la creatività di Yekaterina, giovane talento del Kazakistan che ha studiato in Italia e ha conquistato il mondo della moda e numerosi riconoscimenti: dal “Young Designer Russian Fashion Award” al “Taiwan Fashion Award”, al “Re-mix” Vogue Talents.

Racconta la stessa designer: “L’idea della mia moda non si ferma ai vestiti ma è uno stile di vita #fashionforplanet. Oggi è possibile produrre una moda sostenibile creando bei capi, basta volerlo!”