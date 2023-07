FC Internazionale Milano e Nike rinnovano la loro storica partnership

FC Inter e Nike hanno annunciato il rinnovo della loro lunga partnership, consolidando uno dei legami più duraturi nel calcio europeo. Questa storica alleanza, nata nel 1998, si è evoluta nel corso degli anni, consentendo a entrambi i marchi di crescere e affermarsi come simboli globali della cultura milanese.

Il nuovo accordo rimarrà fedele ai valori fondamentali che hanno sempre contraddistinto questa partnership, ponendo l’accento su uno spirito di innovazione condiviso e sull’equità e il sostegno al calcio femminile.

I kit e gli accessori Nike per l’Inter sono diventati oggetti di culto per le nuove generazioni, rappresentando momenti iconici e indimenticabili per il club. Allo stesso tempo, hanno sempre guardato al futuro, anticipando costantemente le tendenze e rimanendo al passo con i tempi.

Nel quadro di questa partnership rinnovata, Nike continuerà a progettare i kit gara e training per le squadre maschili, femminili e giovanili dell’Inter. Inoltre, creerà collezioni lifestyle volte a estendere l’influenza del marchio Inter a un pubblico sempre più ampio e globale.

I futuri kit dell’Inter continueranno ad essere caratterizzati da materiali sempre più innovativi, progettati per garantire il massimo supporto alla performance, con particolare attenzione alla praticità, alla traspirabilità e alla sostenibilità.

“Siamo entusiasti di annunciare l’estensione di questa storica partnership tra Nike e Inter”, ha dichiarato Alessandro Antonello, CEO del FC Internazionale Milano. “Nel corso degli anni, siamo cresciuti insieme e abbiamo consolidato il nostro status di icone globali che vanno al di là del calcio. Questa alleanza ci ha regalato grandi soddisfazioni negli ultimi 25 anni e siamo felici che Nike abbia scelto di continuare a collaborare con il nostro club”.