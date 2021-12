Fedez: disco d’oro per il singolo “Sapore”

“SAPORE” feat. Tedua, uscito il 26 novembre in contemporanea all’album DISUMANO, è stato certificato disco d’oro.

Il brano vede la collaborazione di Tedua, punto di riferimento della scena rap in Italia, stimato dallo stesso Fedez, che grazie ai suoi album “Orange County”, certificato doppio disco di platino, e “Mowgli”, doppio disco di platino, si è confermato artista talentuoso nel panorama rap nazionale. L’artista arricchisce il brano con una strofa estremamente originale nella scrittura e un flow sincopato, con incastri di rime dall’incredibile retorica.

“SAPORE”, prodotto da d.whale, racconta di una relazione complicata, in cui però allontanarsi è impossibile. Ad ogni mancanza ci si riavvicina, lasciandosi addosso quel buon sapore che solo un amore vero, difficile e intenso riesce a trasmettere, sullo sfondo di una Milano romantica e complice.

“DISUMANO” è un progetto discografico in 20 tracce, in cui Fedez racconta e raccoglie altrettanti capitoli della sua vita, ricco di collaborazioni con alcuni degli artisti più apprezzati del panorama musicale attuale: oltre a Tedua, Fedez coinvolge Dargen D’Amico, Achille Lauro, Orietta Berti, Cara, Tananai, Crookers, Myss Keta, Speranza e Francesca Michielin. La produzione musicale dell’album è stata per la maggior parte curata da d.whale, con cui l’artista ha già collaborato in passato, alternandosi in alcune tracce a DADE, Dargen D’Amico, Michelangelo, Nic Sarno, Ted Fresco e Crookers.