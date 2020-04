Fedon: l’astuccio “origami” amico dell’ambiente

L’origami è una tecnica di origine giapponese che permette di creare figure bi o tridimensionali mediante la semplice piegatura di fogli di carta.

Da quest’arte, FEDON trae ispirazione per una delle sue collezioni culto di portaocchiali: astucci “salvaspazio” ed “ecologici” con un’inedita e originale tecnica di piegatura. Appiattendo l’astuccio Origami si riduce infatti il suo l’ingombro del 70 %. Caratteristica che a sua volta diventa riduzione di ingombro nel trasporto e nell’imballo e infine riduzione dell’impatto ambientale.

Gli astucci della collezione Origami FEDON hanno pattern originali che richiamano il mondo outdoor con creatività e fantasia: un mondo che magicamente trasporta in una dimensione calda e vivace, per un tocco di nuova energia e benessere nell’accessorio indispensabile per proteggere e conservare gli occhiali.

L’astuccio “origami” prodotto storico di Fedon, è simbolo e parte integrante del percorso intrapreso dall’azienda verso la sostenibilità ambientale.