Ferragamo Intense Leather: il nuovo profuno per uomo di Salvatore Ferragamo

Salvatore Ferragamo presenta il nuovo profumo maschile Ferragamo Intense Leather: una fragranza iconica che accende i riflettori sull’uomo moderno, ispirato, sicuro e appassionato; protagonista del presente che vive secondo le proprie regole e i propri sentimenti esprimendo la sua forza interiore senza paure né rimpianti.

Dopo il lancio dell’eau de toilette FERRAGAMO nel 2020, la nuova eau de parfum Ferragamo Intense Leather evolve e proietta la fragranza verso un’interpretazione più intensa, più decisa e più sensuale della mascolinità moderna.

In questo nuovo capitolo, l’uomo Ferragamo è al massimo della sua energia e del suo coraggio, forte di una nuova consapevolezza e di una nuova luce interiore. La sua identità è solida e risolta, centrata sulla comprensione di sé stesso e su un approccio deciso che lo spinge a occupare il suo posto nel mondo. È più aperto, più fiducioso e concreto ma anche incredibilmente affascinante e creativo. È un uomo che ridefinisce la propria mascolinità senza temere di mostrare la sua natura più intima, perseguendo gli obiettivi che lui stesso si è dato, pronto ad affrontare ogni rischio mentre traccia il suo futuro di libertà.

Attraverso il filtro dell’amore profondo, per sé stesso e per la vita, si connette al mondo con uno spirto empatico e inclusivo che supera i pregiudizi e gli stereotipi portandolo a vedere la bellezza nella diversità, nell’unione e nell’espressione del sé.

Creato in collaborazione con il senior perfumer Antoine Maisondieu (Givaudan), Ferragamo Intense Leather è una fougère leather aromatic salty con un tocco estremamente contemporaneo che gioca con contrasti ricchi di luminosità e seduzione. La freschezza del Mandarino si intreccia con la vivacità del Pepe Rosa mentre il magnetismo erbaceo di Assoluta di Salvia Sclarea cattura i sensi. Una sensazione intima e autentica emerge da un cuore prezioso che fonde gli accenti succosi dell’Accordo di Mela Annurca con l’eleganza floreale del Mughetto e dell’Iris. Poi la brillantezza del Musk e la sfaccettatura minerale e salata del Muschio di Quercia sprigionano ulteriore distinzione prima di lasciare la scena all’esclusivo accordo Ferragamo Intense Leather, già presente anche nel profumo FERRAGAMO quale simbolo dell’equilibrio della Maison tra estro artigianale e fascino senza tempo.

Come il profumo FERRAGAMO, anche la nuova fragranza Ferragamo Intense Leather è racchiusa nel raffinato flacone di vetro che rivisita i motivi iconici di Salvatore Ferragamo in chiave moderna svelando una laccatura verde ottanio dal tono penetrante.

La sua forma allungata richiama il paesaggio urbano in cui vive l’uomo Ferragamo: come un grattacielo, il flacone invita a scoprire i suoi dettagli dalle diverse angolazioni. Un inserto verticale effetto-cuoio valorizza la silhouette attraversandola in lunghezza per mettere in risalto il nome del brand, dall’alto verso il basso. Ai due estremi, grazie a un cambio di prospettiva, spicca un altro dei codici chiave della Maison: la caratteristica fibbia Gancini in metallo decora e sigilla sia la base che la sommità del flacone. Molto più che un semplice ornamento, il doppio Gancini simboleggia il sentimento di unione evocando i molteplici aspetti che coesistono nell’uomo Ferragamo: tradizione e innovazione, concretezza e creatività, forza e sensibilità. Questi aspetti sono anche rappresentati dalla giustapposizione tattile tra i dettagli metallici, che incarnano il lato più forte e razionale di quest’uomo, e la finitura effetto-cuoio che richiama la sua sfera emozionale.