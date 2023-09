FERRARI di Michael Mann: nei cinema italiani dal 14 dicembre

Accolto da una lunga standing ovation alla 80ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, FERRARI, il tanto atteso nuovo film di Michael Mann, quattro volte candidato all’Oscar, farà il suo ingresso nei cinema italiani il 14 dicembre 2023.

Il candidato all’Oscar Adam Driver interpreta Enzo Ferrari, affiancato dalla Premio Oscar Penélope Cruz nel ruolo di sua moglie Laura, Shailene Woodley nel ruolo di Lina Lardi, Patrick Dempsey e Jack O’Connell nei rispettivi panni dei piloti Piero Taruffi e Peter Collins. Nel cast ci sono anche Sarah Gadon, nel ruolo di Linda Christian, e Gabriel Leone, che interpreta il giovane e ambizioso pilota Fon De Portago.

Scritto da Troy Kennedy Martin (autore de The Italian Job) insieme a Mann, il film è tratto dal romanzo di Brock Yates, “Enzo Ferrari: The Man and The Machine” ed è stato girato principalmente in Italia, a Modena.

FERRARI è la narrazione della leggenda che ha forgiato un mito senza tempo, diventando un’icona globale, ma soprattutto è un’esperienza cinematografica coinvolgente e spettacolare che ci catapulta nel mondo affascinante ma spietato delle corse automobilistiche degli anni Cinquanta.

Prodotto da STX Entertainment, FERRARI è un’esclusiva per l’Italia distribuita da Leone Film Group in collaborazione con Rai Cinema, e arriverà nelle sale cinematografiche il 14 dicembre 2023 grazie a 01 Distribution.