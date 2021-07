Ferrari: un progetto editoriale dedicato alla Monza SP1/SP2

Ferrari lancia un altro progetto speciale, proseguendo nella direzione intrapresa in ambito brand diversification: un libro unico dedicato alla Monza SP1/SP2, una delle auto più straordinarie nella storia di Ferrari e la prima della serie Icona, nonché un racconto di ispirazione, evoluzione e creazione concentrato in questa nuova particolare pubblicazione.

Partendo da dai primi schizzi realizzati dal Centro Stile fino al calore estremo della fonderia, passando per la velocità delle curve mozzafiato del circuito del Mugello e dalla bellezza della campagna toscana circostante, questo prodotto esclusivo documenta una Ferrari molto speciale.

Il libro raccoglie anche la storia di alcune delle prime competizioni a cui ha partecipato Ferrari, mostrando una serie di immagini eccezionali, tra le più significative mai scattate in ambito sportivo motoristico, raccontando la vita di grandi personaggi che hanno contribuito a creare il mito della Monza originale e delle sue rivali durante i primi decenni di vita della Casa del Cavallino Rampante.

Il linguaggio minimalista della nuova Monza fa riferimento alle prime Ferrari “barchetta” stradali o da competizione, ma spingendo verso una nuova direzione I codici del design.

“E’ un’auto molto particolare – dichiara Flavio Manzoni, Chief Design Officer di Ferrari – ha una architettura totalmente differente. La cosa più interessante per me non è stato richiamare la forma dal passato, quanto creare qualcosa di assolutamente nuovo. Il mio team ed io eravamo consapevoli di avere l’opportunità di creare un modello veramente puro, sensuale. Il passato è una forza universale molto importante per Ferrari, tanto quanto lo è un approccio moderno e originale.”

Il libro “Ferrari Monza SP1/SP2” è un volume unico: come la Monza è una scultura in movimento, così il libro si presenta come un’opera d’arte.

Realizzato in un inedito grande formato e utilizzando una carta eco-friendly italiana di altissima qualità, il #libro è ricco di dettagli che fanno riferimento all’auto stessa: la rilegatura in fibra di carbonio, la costa realizzata con la stessa pelle utilizzata per gli interni della Monza e la bellissima custodia esterna, completamente rivestita in Alcantara.

All’interno, il libro “Ferrari Monza SP1/SP2” presenta ai suoi lettori il processo creativo, ingegneristico e produttivo di questa #auto unica, grazie a una serie immagini e parole altrettanto sofisticate.

La pubblicazione sarà disponibile in edizione limitata in soli 499 pezzi, la stessa quantità delle SP1/SP2 realizzate. Ciascun volume è stato firmato dalle persone che hanno contribuito a creare la Ferrari Monza e sarà possibile pre-ordinarlo online sullo store del sito Ferrari