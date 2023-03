Festa del Papà: il regalo è firmato XGIMI

Il 19 marzo è Festa del Papà e trovare il giusto regalo non è mai facile, a meno che non si tratti di…tecnologia.

Da XGIMI arrivano “in soccorso” due prodotti perfetti per gli amanti del genere. A comincire da XGIMI HORIZON Pro, con ben 2.200 gli ANSI Lumens per realizzare schermi enormi ed estremamente luminosi, risoluzione 4K HDR10 e soprattutto una latenza inferiore a 35ms, è ideale per i papà che amano giocare alla console. Molte, poi, le funzionalità messe in campo per migliorare le immagini. La AI che capta le luci ambientali e regola di conseguenza la luminosità, un efficace sistema di riduzione del rumore delle immagini INR e il Clarity Enhancement per migliorare il dettaglio, soprattutto per schermi molto grandi.

Per i papà “viaggiatori” amanti del buon cinema la soluzione migliore è XGIMI Halo+. Grazie a una sorgente luminosa a LED ultra-efficiente, regala immagini nitide e chiare per l’intera durata di vita del dispositivo. Contenuto luminosi garantiti grazie alla potente batteria, al formato FHD a 1080p e 900 ANSI lumen iperfocalizzati a LED. Inoltre, è dotato di doppi altoparlanti Harman Kardon da 5W che regalano un suono pulito e privo di distorsioni e con un’ottima risposta dei bassi.

Di design, funzionali e anche facile da configurare. I proiettori XGIMI sono, infatti, facilissimi da configurare, grazie a una serie di tecnologie che semplificano qualsiasi operazione, come l’allineamento intelligente dell’immagine (ISA), la correzione automatica del Keystone, Auto Focus e un sistema smart che evita gli ostacoli tra il proiettore e lo schermo, dimenticandosi così delle lunghe operazioni di set-up.