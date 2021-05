Festa della Mamma: le idee di Samsung

In vista della Festa della Mamma, che si celebrerà domenica 9 maggio, Samsung propone due prodotti innovativi per sorprenderla e rendere i ricordi di famiglia ancora più speciali.

Samsung Galaxy S21 5G, il nuovissimo smartphone dell’amata gamma Galaxy S, offre performance avanzate che garantiscono nuove possibilità di espressione, una fotocamera di livello professionale e innovative funzionalità video per non perdere neanche un attimo e per rendere ogni ricordo ancora più speciale. Inoltre, l’iconico design sottile ed elegante caratterizzato da un display compatto da 6,2” e la connettività 5G rendono Galaxy S21 5G il compagno ideale per chi desidera condividere i propri momenti più speciali anche in mobilità.

Galaxy S21 5G è disponibile in vendita a partire da 879,00€ nelle colorazioni Phantom Violet, Phantom Gray, Phantom White e Phantom Pink con un’elegante finitura opaca.

E per custodire in totale sicurezza i propri ricordi più preziosi immortalati con Galaxy S21, Samsung consiglia di affidarsi all’SSD portatile T7 Touch, la memoria flash super compatta che permette di archiviare i propri file e documenti in tutta sicurezza e di trasferire anche i ricordi più “pesanti” in pochi secondi. Tutti i file più preziosi potranno essere conservati con la massima serenità grazie alla robusta scocca in metallo che protegge il dispositivo e alle funzionalità avanzate di sicurezza, che criptano i dati e permettono di accedervi solo tramite impronta digitale o password. Inoltre, grazie alle sue dimensioni ridotte, simili a quelle di una carta di credito, e al suo peso piuma (appena 58 grammi) l’SSD T7 Touch di Samsung può essere comodamente portato ovunque, sempre pronto ad archiviare foto, video e documenti importanti.

Disponibile nelle eleganti colorazioni nero classico e raffinato argento, nei tagli da 500 GB, 1 TB e 2 TB, T7 Touch è in vendita a un prezzo di partenza di 99,99€.