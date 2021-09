Festeggia i nonni con Huawei MatePad 11

La Festa dei Nonni è ormai alle porte e Huawei, azienda leader nel mondo tech, aiuta i nipoti di tutta Italia a trovare il regalo perfetto per i nonni moderni e tecnologici per trascorrere del tempo insieme giocando e divertendosi. Secondo una recente ricerca condotta dalla società di targeting Global Web Index, il 51,3 % dei nonni intervistati ha dichiarato di sentirsi a proprio agio con le nuove tecnologie e il 59,6% già possiede un tablet.

L’idea giusta è HUAWEI MatePad 11, il primo tablet con il nuovo sistema operativo Harmony Os 2.0, disponibile su Huawei Store. Rispetto ai precedenti modelli, il desktop di HUAWEI MatePad 11 si contraddistingue per una nuova modalità di visualizzazione più fruibile ed efficiente e per questo è uno dei pochi tablet adatto a tutti, ai nonni tecnologici e non solo.

Colora la tua giornata

Grazie alle dimensioni ridotte e al peso di soli 485 g, HUAWEI MatePad 11 offre numerose attività da poter condividere coi propri nonni, in qualsiasi luogo e situazione, a casa, al parco e in vacanza. Perfetto anche per i più piccoli, l’opzione “Gestione digitale” consente ai nonni di gestire facilmente i contenuti e le app disponibili per i propri nipoti, nonché il tempo che i bambini possono trascorrere sul dispositivo. Potranno anche divertirsi a colorare e disegnare insieme grazie a HUAWEI M-Pencil 2, la pencil esagonale proprio come una matita tradizionale acquistabile insieme al tablet.

Una giga-memoria per contenere tutti i ricordi

HUAWEI MatePad 11 è disponibile nella colorazione Matt Grey e, grazie alla sua memoria nelle versioni da 128 GB oppure da 64 GB, permette di conservare e rivedere qualsiasi foto-video ricordo in ogni momento. Questi ricordi diventano ancora più speciali, facendo rivivere quel momento, grazie alla frequenza di aggiornamento di 120 Hz, che permette di visualizzare le immagini incredibilmente fluide.

Un super display per videochiamare le persone che ami

Mai come in questo periodo è importante rimanere sempre in contatto e vicini ai propri nonni e con HUAWEI MatePad 11 fare videochiamate è semplicissimo, grazie al display FullView da 10.95 pollici e una risoluzione di 2560 x 1600 pixel, 275 PPI. La tecnologia di riduzione del rumore IA filtra automaticamente i rumori, come le conversazioni di sottofondo, ottimizzando la comunicazione. Inoltre, i 4 microfoni integrati riproducono fedelmente la voce evitando fastidiose distorsioni.

Un’esperienza visiva all’insegna della sicurezza

Secondo la ricerca GWI, il 43,2% dei nonni intervistati ha affermato di consultare video tutorial online. Per quelli, ad esempio, appassionati di cucina che amano preparare gustosi piatti insieme ai nipoti, HUAWEI MatePad 11 consente di leggere e guardare ricette e video-ricette, anche le più lunghe e le più complesse, senza il rischio di rovinarsi gli occhi. Il tablet ha ottenuto le certificazioni TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) e TÜV Rheinland Flicker Free che sottolineano come la vista sia protetta anche dopo ore di utilizzo del dispositivo. È progettato per ridurre al minimo l’esposizione alla luce blu e allo sfarfallio, due dei principali fattori che causano l’affaticamento degli occhi. Inoltre, supportando la gamma di colori DCI-P3, le immagini e i video appaiono squisitamente vivaci.

Non solo, la tecnologia Frame Rate Adaptation, per l’adattamento della sequenza dei fotogrammi, permette di visualizzare con chiarezza qualsiasi tipo di contenuto senza interruzioni, dai film alle notizie in tempo reale.

La tua canzone preferita a tutto volume

E per i nonni che amano ascoltare la musica tramite un device, ben il 55,9% secondo la ricerca GWI, HUAWEI MatePad 11 riproduce fedelmente qualsiasi suono esattamente come dovrebbe essere, grazie alla regolazione dei potenti toni bassi e degli alti cristallini effettuata da Harmon Kardon. Il tablet è dotato di un eccezionale sistema audio a quattro altoparlanti e quattro canali e dotato di un’autonomia di 12 ore che consente di ascoltare tutto ciò che si desidera in qualsiasi momento, dall’alba al tramonto.