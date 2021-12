Festeggia il Natale con Creative

Le feste natalizie sono ormai alle porte e, prima di iniziare con le celebrazioni, Creative ha selezionato due prodotti da inserire nella lista dei regali di Natale di quest’anno: gli altoparlanti Pebble V3 in versione bianca e gli auricolari wireless Outlier Air V3.

Pebble V3 si tinge di bianco in occasione delle feste

Creative Pebble V3 è l’ultima iterazione della famosa serie di altoparlanti USB-C da PC. I driver full-range personalizzati da 2.25″ garantiscono un audio più forte e più ricco rispetto alla versione precedente. Inoltre, Pebble V3 è disponibile anche nella versione in bianco, dal design ancora più ricercato, in grado di integrarsi su ogni scrivania.

Creative Pebble V3 è disponibile al prezzo promozionale di €32.99 sul sito Creative

Outlier Air V3, per un audio di qualità anche in movimento

Creative Outlier Air V3 è l’ultima edizione dei pluripremiati auricolari wireless della serie Outlier Air, dotato di batteria che dura fino a 40 ore, di nuovi driver in bio-cellulosa da 6mm che incrementano la qualità audio e di tecnologia Super X-Fi READY. Perfetto per ascoltare musica o effettuare chiamate tramite una moltitudine di dispositivi ed in ogni circostanza, anche in movimento.

Creative Outlier Air V3 è disponibile al prezzo promozionale di €49,99 sul sito Creative.