Festival Car 2024: trionfa la Lancia Aurelia B52 Coupé Bertone

Si è conclusa con successo la terza edizione del Concorso d’Eleganza Festival Car 2024, un appuntamento che sta diventando sempre più importante nel panorama automobilistico nazionale. Organizzato dalla testata autoappassionati.it e ospitato nelle pittoresche vie di Revigliasco Torinese, il borgo piemontese ha accolto per il terzo anno consecutivo un’esposizione di quasi 100 vetture d’interesse storico. L’evento ha visto protagoniste auto di grande valore storico e collezionistico, che hanno sfilato in una parata suggestiva partita dal Castello Reale di Moncalieri.

La vera regina di questa edizione è stata la Lancia Aurelia B52 Coupé Bertone, premiata con l’ambito titolo di “Best of Show”. Questo esemplare unico, realizzato nel 1952 dalla Carrozzeria Bertone su disegno del celebre Giovanni Michelotti, ha conquistato anche il premio di categoria “Senior”, riservato alle vetture prodotte fino al 1960. Si tratta di una vettura dalle linee eleganti e dall’incredibile storia: presentata per la prima volta al Salone di Torino del 1952, ha poi partecipato a diversi concorsi d’eleganza, per poi scomparire dai radar del mondo automobilistico per decenni. È riapparsa solo nel 2020, in occasione della mostra “Lancia Aurelia 1950 – 2020. Mito Senza Tempo” a Torino, e ora brilla di nuovo in tutto il suo splendore al Festival Car 2024.

Con soli 4.000 km percorsi, questa Lancia Aurelia B52 è uno dei pochi esemplari rimasti perfettamente conservati e mai restaurati. Appartiene a un collezionista privato, grande estimatore del marchio Lancia, che la custodisce con estrema cura per il suo valore sia storico che culturale. Rispetto al modello di normale produzione, questa fuoriserie presenta alcune caratteristiche uniche: una linea allungata che ricorda il design americano degli anni Cinquanta e un frontale dominato dalla classica calandra a scudo Lancia, arricchita da una coppia di proiettori centrali di dimensioni diverse, che conferiscono alla vettura un look moderno e distintivo.

All’interno della Lancia Aurelia B52 Coupé Bertone, il design essenziale del marchio italiano si fonde con un forte richiamo allo stile americano dell’epoca, visibile nell’uso diffuso di cromature e nella ricca strumentazione del cruscotto. Questo equilibrio tra classicismo e innovazione è una firma distintiva di Lancia, un marchio che si distingue per il suo approccio “Progressive Classic”: un connubio tra la valorizzazione di un patrimonio storico unico e la capacità di guardare al futuro con ambizione.

Non è un caso che l’Aurelia, ammiraglia storica di Lancia, sia stata scelta come una delle nove vetture iconiche che ispirano il design delle future creazioni del marchio. Le sue linee pulite e i volumi equilibrati continuano a influenzare le nuove generazioni di vetture, rendendo evidente come il passato e il futuro possano dialogare in armonia, sotto l’insegna del design senza tempo.