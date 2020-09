Festival della Fotografia Etica, FujiFilm è official partner

La fotografia racconta la vita e ritorna a essere al centro delle abitudini quotidiane, sia nella sua composizione sia nella sua fruizione.

Venerdì 26 settembre si è aperto ufficialmente il Festival della Fotografia Etica e ogni per weekend sino al 25 ottobre, ci si potrà immergere in un programma ricchissimo: 22 mostre e 80 fotografi, nelle sedi espositive di Lodi e Codogno.

FUJIFILM Italia conferma la propria presenza come official partner e presenta le mostre del World Report Award, il cuore pulsante della manifestazione. Il World Report Award è il concorso internazionale del Festival, voluto per dare voce e supporto all’impegno sociale dei fotografi e si rivolge a tutti, professionisti e non. Il soggetto è l’umanità con le sue vicende pubbliche e private, le sue piccole e grandi storie; i fenomeni sociali, i costumi, le civiltà, le grandi tragedie e le piccole gioie quotidiane, i cambiamenti e l’immutabilità.

Inoltre, FUJIFILM Italia, sarà presente a Lodi con uno spazio Touh&Try Point, a partire da sabato 10 ottobre. Lo staff tecnico sarà a disposizione per dare in prova i prodotti della gamma GFX e Serie X, informare sulle ultime novità e per approfondire le peculiarità dei diversi sistemi con consigli sulle migliori modalità di utilizzo.

Da segnalare poi, che nella sede del Comune di Codogno sarà ospitata la mostra Life in the time of coronavirus, in cui sarà affrontato l’impatto del virus che ha cambiato il pianeta, attraverso storie locali e del resto del mondo.

La scelta degli organizzatori del Festival di realizzare questa manifestazione in presenza è un passo importante per confermare la capacità tutta italiana di saper reagire e riprendere le fila di ciò che siamo in relazione con l’altro, nel pieno rispetto delle regole di sicurezza.