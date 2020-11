FGTR Heritage: Momo design celebra i 20 anni dell’iconico demi-jet

È il 2000 quando Momo Design progetta FGTR, il suo primo demi-jet, destinato a diventare il casco urbano più ambito, un’icona del tempo. Da quel momento sono trascorsi 20 anni e per ricordare questo importante anniversario, il brand ha creato FGTR heritage, la nuova capsule che celebra l’ icona che ha fatto la storia dell’azienda, simbolo della tradizione e dell’evoluzione del marchio.

Emblema dello stile urbano su due ruote, storicamente ispirato ai caschi degli elicotteristi si è trasformato un fenomeno di costume, un trait d’union tra il passato di Momo Design e il suo presente, come brand di design 100% italiano. Un restyling dei primi quattro colori iconici che esalta l’originalità del suo design arricchendolo con una grafica con la scritta “20 heritage” che racconta di una storia contemporanea.

Argento e nero, blu e giallo racing i colori appunto della storia e che hanno fatto storia, i primi due con bordi cuciti in pelle color cuoio, mentre i secondi con i bordi neri con cuciture a contrasto. Colori decisi così come la personalità, con le grafiche del logo e del 20 in giallo e nero a seconda del colore della calotta, la vite della visiera caratterizzata dal logo realizzato in acciaio spazzolato; il supporto della visiera in fibra di carbonio tagliato a laser, le guancette con un design più aerodinamico. Il tutto, condito da artigianalità, cura del dettaglio e innovazione.

Sono trascorsi 20 anni ma il FGTR è il “primo di tutti”, così in tanti lo hanno descritto che ancora oggi spicca nelle metropoli di tutto il mondo. FGTR heritage 20, è un casco che celebra la storia e guarda al futuro.