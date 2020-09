FIA Formula E, secondo anno consecutivo di dominio DS Automobiles

Primo brand premium a partecipare al campionato di Formula E, DS Automobiles continua ad accumulare records. Già campione 2018/2019 con DS TECHEETAH e Jean-Éric Vergne, il brand conserva i due titoli in questa stagione con DS TECHEETAH e António Félix da Costa.

Alla fine della stagione 2019/2020, con quattro vittorie, nove podi, cinque pole position e tre giri veloci in gara in undici E-Prix disputati, le DS E-TENSE FE20 hanno surclassato Nissan, Mercedes-Benz, Audi e-tron, BMW i, Jaguar I-Type IV, Porsche, Mahindra M6Electro, PENSKE EV-4 et NIO FE-005. Non era mai successo che un team (+ 77 punti) e un pilota (+71 punti) avessero finito la stagione con uno scarto così consistente sui concorrenti.

Campione, un anno dopo Jean-Éric Vergne, António Félix da Costa ha eguagliato molti records con tre pole position e tre vittorie consecutive nella stessa stagione e il primo hat-trick (pole, vittoria e miglior giro) a Berlino.

Dal 2015, DS Automobiles sfrutta a pieno le conoscenze acquisite in Formula E per sviluppare i propri modelli elettrificati che sono un riferimento nelle loro rispettive categorie. Le scelte tecnologiche per i motori elettrici, le batterie, il controllo della potenza e la gestione dei software sono ereditati proprio dall’esperienza nelle competizioni.