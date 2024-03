Fiat 600e: torna un’icona e diventa elettrica

Segna il ritorno di FIAT nell’agguerrito segmento B oltre a riportare in auge un nome evocativo per il Marchio. La Nuova Fiat 600e è una proposta sicuramente interessante che va a riprendere tutto ciò che i clienti amano del segmento B e lo migliora con più spazio, maggiore autonomia e una sensazione di Dolce Vita amplificata.

Fiat 600e è un crossover di medie dimensioni, con una lunghezza di 4,17 metri, una larghezza di 1,78 metri e un’altezza di 1,52 metri che si posiziona, come detto, in un segmento cruciale per l’attuale mercato dell’auto.

Esteticamente è abbastanza forte il family feeling con la 500 “alla spina”. Rispetto alla Nuova 500 però, la Fiat 600e presenta una sezione anteriore dalle linee più nitide e decise, un nuovo badge 600 cromato sia sul frontale che sulle fiancate, e nuovi fari a LED. Il design esterno è enfatizzato da cerchi più grandi (fino a 18 pollici con un diametro di 690 mm), minigonne e passaruota neri. Lo stile italiano tipico è rappresentato anche dalla bandiera italiana sul paraurti posteriore. Diversi elementi eleganti sottolineano le linee esterne, come dettagli in nero lucido, finiture cromate ed elementi luminosi nei fanali posteriori.

Proprio come gli esterni, anche gli interni della nuova Fiat 600 riprendono lo stile che ha debuttato con la 500 elettrica. L’abitacolo è uno dei punti di forza della 600e, grazie a uno stile minimalista ma molto ben organizzato. La strumentazione è tutta digitale con un cruscotto da 7″ e uno da 10,25″ centrale touchscreen per l’infotainment UConnect 5 che integra i comandi vocali per interagire con il sistema di navigazione di bordo e il sistema Tom Tom per la navigazione che suggerisce anche le soste per la ricarica lungo il tragitto impostato.

La piattaforma utilizzata per la 600e è la Cmp sviluppata dal Gruppo PSA e condivisa con le Peugeot 2008, Opel Mokka B, DS 3 Crossback e Jeep Avenger. Il motore elettrico sincrono a magneti permanenti è in posizione anteriore ed eroga 156 Cv di potenza e 260 Nm di coppia trasmessa alle sole ruote anteriori. Le batterie agli ioni di litio con una capacità di 54 kWh offrono un’autonomia dichiarata di 400 km ma difficile da raggiungere soprattutto fuori città. Durante il nostro test, infatti, abbiamo registrato un’autonomia nel misto di circa 320 km che, comunque, è un valore niente male.

Per ottimizzare i tempi di ricarica, la nuova 600e è dotata di un sistema di ricarica rapida fino a 100 kW. Per raggiungere l’80% della carica, sono sufficienti meno di trenta minuti, il tempo di una breve pausa per un pasto veloce. Inoltre, è dotata di un caricatore di bordo standard da 11 kW e di un cavo Mode 3, che permette una ricarica completa in meno di 6 ore presso le stazioni di ricarica pubbliche. Alla guida, la vettura si è dimostrata un’auto comoda e molto facile da gestire soprattutto in città grazie alle dimensioni contenute e al diametro di sterzata di 10,5 metri. Ottima la posizione di guida molto alta che permette una buona visibilità dell’esterno, grazie anche al grande parabrezza poco inclinato e a montanti verticali e stretti.

La nuova Fiat 600e in allestimento Red parte da 35.950 euro mentre la top di gamma La Prima attacca a 40.950 euro.