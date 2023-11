Fiat: aperti gli ordini della Nuova 600 Hybrid

In occasione del “Porte Aperte” dedicato alla nuova Fiat 600e 100% elettrica, svoltosi lo scorso week-end, FIAT ha annunciato che sarà possibile ordinare anche la versione ibrida, a conferma della strategia di brand socialmente rilevante che pone attenzione anche a quei Paesi dove la transizione all’elettrico procede più lentamente.

Equipaggiata con una tecnologia ibrida MHEV “P2”, la Nuova Fiat 600 Hybrid offre un’esperienza di guida estremamente fluida e consente ai clienti di vivere anche la mobilità elettrica, non solo quando si viaggia in città a una velocità inferiore a 30 km/h, ma anche su strade urbane ed extraurbane, perfino in autostrada quando il conducente rilascia il pedale dell’acceleratore in condizioni stabili o in discesa.

I vantaggi di questa tecnologia sono minori emissioni e più rispetto per l’ambiente, meno inquinamento acustico, più comfort e divertimento. Ad esempio, in condizioni di guida normali, il motore è progettato per ottimizzare i consumi e risparmiare fino al 15% di emissioni di CO2 rispetto ad un motore termico con cambio automatico, anche grazie al Ciclo Miller, raggiungendo emissioni tra 110 e 114 g di CO2 stimati ai vertici della categoria. Inoltre, l’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in soli 11 secondi* e l’erogazione di coppia è praticamente istantanea da parte dell’unità elettrica. Merito della sinergia tra il motore termico a 3 cilindri da 1.2 litri in grado di erogare fino a 100 CV, la batteria agli ioni di litio da 48 Volt e il nuovo cambio elettrico a doppia frizione a 6 rapporti che comprende il Motore elettrico da 21-kW, un inverter e l’unità centrale di trasmissione, che insieme forniscono la migliore ottimizzazione in termini di compattezza.

La Nuova Fiat 600 Hybrid è disponibile in due livelli di allestimento: l’esclusiva La Prima, e la versione 600 già ricca di dotazioni di serie. Quest’ultima presenta sedili in tessuto riciclato con dettagli bianchi e fascia plancia in plastica biologica nera opaca. Invece, la Nuova Fiat 600 Hybrid La Prima offre stile, tecnologia e comfort al 100% per garantire un’esperienza coinvolgente della Dolce Vita italiana. Ricca di funzionalità di sicurezza e assistenza alla guida all’avanguardia, porta tutti i vantaggi associati alla mobilità