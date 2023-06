Fiat dice addio al grigio: da oggi solo auto colorate

In una mossa audace che mira a sottolineare l’importanza dei colori nella vita e ad incarnare lo stile di vita italiano, la FIAT ha annunciato oggi che smetterà di produrre auto grigie. Questa decisione si propone di conferire un tocco distintivo alle vetture FIAT sul mercato automobilistico, poiché il 2023 rappresenta un anno di cambiamento significativo per il marchio.

“Abbiamo infranto le regole: abbiamo deciso di interrompere la produzione di auto grigie FIAT. Si tratta di una scelta impegnativa e dirompente, che mira a rafforzare ulteriormente la leadership di FIAT come marchio della gioia, dei colori e dell’ottimismo”, ha dichiarato Olivier François, CEO di FIAT e Global Chief Marketing Officer di Stellantis. “L’Italia è il Paese dei colori e, da oggi, anche delle auto FIAT. Questa scelta ribadisce ai nostri clienti i valori della Nuova Dolce Vita e il DNA italiano incarnato dal marchio. FIAT desidera ispirare le persone a vivere con ottimismo e positività, e questa sarà anche una delle missioni della nuova Fiat 600e, l’auto elettrica per famiglie e amici, che sarà presentata il 4 luglio”.

L’Italia è famosa per i suoi paesaggi vivaci, come il Mare d’Italia, il Sole d’Italia, la Terra d’Italia e il Cielo d’Italia, che forniscono a FIAT molta ispirazione per le sue auto. Pertanto, FIAT ha deciso di abbracciare pienamente queste caratteristiche e di renderle parte integrante delle sue vetture.

Attualmente, la gamma di vetture FIAT comprende la Nuova 500, la 500 Hybrid, la 500X, la Panda e la Tipo, disponibili in diverse tonalità di colore, tra cui Bianco Gelato, Arancio Sicilia, Arancio Paprika, Rosso Passione, Blu Dipinto di Blu, Blu Italia, Blu Venezia, Verde Rugiada, Verde Foresta, Rose Gold e Nero Cinema. Ognuna di queste tonalità ha un nome evocativo che richiama le bellezze paesaggistiche e la dolce vita italiana.

Al fine di far conoscere ai clienti il nuovo mondo colorato di FIAT, è stato creato un video dedicato, nel quale Olivier François, CEO del marchio, a bordo della nuova Fiat 600e, si immerge completamente nel colore, con il motto “ITALIA. LA TERRA DEI COLORI. FIAT. IL MARCHIO DEI COLORI”.

Con questa decisione audace, la FIAT si propone di rivoluzionare il concetto di auto grigie, confermando il proprio impegno a offrire veicoli che riflettano l’energia, l’ottimismo e la vitalità del marchio italiano.