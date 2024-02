Fiat è partner di “Oltre il Festival”

Fino a domenica 11, il marchio Fiat sbarca a Sanremo in qualità di partner del progetto “Oltre il Festival” di RadioMediaset, che darà voce e spazio agli artisti e agli ospiti del festival della musica italiana per eccellenza, giunto alla sua settantaquattresima edizione.

La meravigliosa Villa Nobel, un tempo residenza in riviera di Alfred Nobel e oggi sede museale, è la location scelta per essere il quartier generale di RadioMediaset, dove sono allestiti gli studi di alcune delle radio più importanti a livello nazionale e locale, come Radio 105 e Radio Montecarlo. E proprio qui, all’interno dei bellissimi giardini, Fiat è presente con uno dei suoi modelli più recenti e rivoluzionari: la Fiat Topolino. Con un tocco esclusivo di Dolce Vita, 100% elettrica, libera di circolare ovunque con la possibilità di parcheggiare gratuitamente anche nelle strisce blu, estremamente agile grazie alle sue dimensioni compatte, Fiat Topolino è la soluzione ideale per la mobilità urbana sostenibile e accessibile a tutti.

Inoltre, una flotta di coloratissime Fiat 600e, nominata official car di “Oltre il Festival”, accompagnerà gli artisti in gara presso i tanti appuntamenti ed eventi proposti dalla città dei fiori in occasione del Festival di Sanremo nel pieno rispetto dell’ambiente. La nuova Fiat 600e, 100% elettrica, rappresenta la soluzione ideale sia per il commuting urbano sia per le escursioni extra cittadine ed è la perfetta sintesi dello stile italiano e della sostenibilità che caratterizzano il Marchio.

Protagonista di queste giornate sanremesi anche Fiat E-Ulysse, il monovolume all’interno del quale ClioMakeUp – la make-up artist più influente ed amata d’Italia – conduce delle videointerviste ai protagonisti del Festival, in uno show itinerante che percorre le affollate strade della cittadina ligure.

Fiat partecipa alla kermesse musicale anche in collaborazione con la storica rivista musicale Rolling Stone che, dal Circolo Canottieri Sanremo, ribattezzato RollingHotel, commenterà e valuterà le performance dei partecipanti in compagnia di ospiti che saranno accolti da una Fiat Topolino. L’innovativa soluzione per la mobilità urbana sostenibile avrà infatti il compito di intercettare il pubblico giovane e appassionato di musica che, prima della diretta dal Teatro Ariston, sarà protagonista degli eventi organizzati sulla terrazza del circolo.