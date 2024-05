FIAT e Pigna insieme per un mondo colorato e sostenibile

In occasione del lancio della Nuova 600 Hybrid, il marchio FIAT annuncia una collaborazione con Pigna, azienda italiana di fama internazionale e leader nel settore cartotecnico. Questa partnership darà vita a una vivace linea di prodotti Pigna Monocromo, brandizzati Nuova Fiat 600. La collaborazione tra FIAT e Pigna ha portato alla creazione di una limited edition progettata per celebrare e diffondere il colore nella vita quotidiana. La palette di colori della FIAT 600 Hybrid decorerà quaderni e notebook Pigna Monocromo, e per la prima volta in assoluto, dall’unione dei due brand nascerà una scatola di pennarelli che includerà tutti i colori tranne uno: il grigio.

Questa limited edition sarà promossa attraverso un movimento social che riempirà i canali di FIAT ITALIA con contenuti dedicati ai colori e ai loro effetti benefici. La campagna “The Color Energy” raggiungerà scuole, concessionari e i migliori negozi d’Italia, accompagnata da attività e materiali dedicati. Questa scelta si inserisce nella continuità della campagna #nomoregrey di FIAT, che ha la missione di eliminare il grigio per diffondere l’energia e la positività dei colori. Si tratta di una decisione dal forte valore simbolico, che riflette la strategia cromatica di FIAT: dalla scorsa estate, l’azienda ha infatti cessato la produzione di auto grigie. La prima vettura di questa nuova era è stata proprio la Nuova Fiat 600, seguita da tutti gli altri modelli della gamma FIAT.