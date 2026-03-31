Fiat Grande Panda premiata con l’AUTOBEST CONQUEST Award 2026 per il Design

La nuova Fiat Grande Panda ha conquistato il prestigioso AUTOBEST CONQUEST Award 2026 nella categoria Design, ottenendo il riconoscimento come *Best Car Design of Europe 2026*. Un successo che conferma l’eccellenza del marchio Fiat nel campo dello stile e dell’innovazione, portando ancora una volta il design italiano al centro della scena automobilistica europea.

Il premio nasce dal voto combinato della giuria AUTOBEST, composta da rappresentanti di 32 Paesi del continente, insieme al contributo diretto del pubblico europeo, che ha potuto esprimere la propria preferenza sulle piattaforme ufficiali dell’organizzazione. Una doppia valutazione che rende la vittoria della Grande Panda un risultato condiviso e rappresentativo del gusto e delle aspettative degli automobilisti d’Europa.

La vettura ha superato cinque finalisti di livello elevato, imponendosi per il suo carattere distintivo e per la capacità di unire estetica, funzionalità e modernità. Grande Panda si conferma come uno dei modelli più apprezzati del momento, grazie a un design chiaro, contemporaneo e riconoscibile che riflette la purezza delle linee Fiat e la loro evoluzione verso una mobilità urbana più piacevole e accessibile.

Questo successo arriva al termine di una competizione europea più ampia, nella quale per la prima volta il pubblico è stato invitato a scegliere le auto che meglio rappresentano il futuro della mobilità in tre ambiti chiave: Design, Tecnologia e Facilità d’uso. Una formula che sottolinea l’importanza del dialogo tra industria e consumatori, rendendo i premi più autentici e rappresentativi delle esigenze reali.

Secondo Fiat, *“grazie alla tradizione di design italiano, all’esperienza di guida intelligente e all’interfaccia intuitiva e accogliente, la Grande Panda ha conquistato sia gli esperti del settore che gli automobilisti di tutti i giorni”*. L’azienda sottolinea come questo riconoscimento nella categoria Design confermi la missione del modello: riportare bellezza, funzionalità e ottimismo al cuore della mobilità urbana.

L’annuncio del premio è avvenuto durante l’AUTOBEST CONQUEST Show, trasmesso in diretta il 28 marzo 2026, durante il quale la vettura è stata celebrata come espressione della missione di Fiat: *“rendere la mobilità gioiosa, democratica e accessibile a tutti”*.

Con questo nuovo traguardo, la Fiat Grande Panda consolida la sua posizione di icona del design europeo, simbolo di un approccio che unisce tradizione e innovazione e che continua a ispirare la direzione futura della mobilità.