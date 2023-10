FIAT House: un nuovo modo di vivere le città e la mobilità sostenibile

FIAT House, una residenza innovativa, che prende ispirazione dalla celebre Fiat 500. Questo straordinario progetto residenziale, in collaborazione con UNLMTD Real Estate, sta per prendere vita negli Stati Uniti. Al suo cuore, c’è la visione di FIAT: trasformare le città in luoghi rilassanti, dove la guida diventa ecologica, accessibile e piacevole, e verrà realizzato nel 2024, in concomitanza con il lancio della Fiat 500e.

Sebbene UNLMTD Real Estate e FIAT appartengano a settori diversi, condividono una visione comune per il futuro delle città, che abbraccia la connettività, la comunità, la sostenibilità e lo stile. Questa collaborazione unisce la forza di un marchio globale e l’esperienza di mobilità di FIAT con l’abilità di sviluppo e gestione di UNLMTD, in linea con l’obiettivo di offrire una vita soddisfacente – La Dolce Vita – che FIAT desidera condividere con i suoi clienti in tutto il mondo attraverso le sue automobili.

FIAT mira a offrire un’esperienza di guida piacevole e sicura per tutti, combinando un’estetica vivace, uno stile raffinato e tecnologie all’avanguardia per garantire comfort e prestazioni superiori. Questo progetto promuoverà anche l’identità italiana negli Stati Uniti, offrendo un’esperienza diretta dello stile di vita italiano.

Situata ai piedi del George Washington Bridge a Fort Lee, New Jersey, FIAT House metterà a disposizione oltre 300 monolocali, bilocali e trilocali, con un design raffinato che riflette l’efficienza dello spazio, le finiture di alta qualità e scelte intelligenti ed eleganti, in linea con la filosofia di design della Fiat 500.