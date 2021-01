Fiat: la Famiglia 500 si rinnova

Con oltre 3 milioni di unità vendute dal 2007, la famiglia 500 ha riscosso grande successo nel corso degli anni grazie al continuo rinnovamento e, anche, grazie alle serie speciali, come ad esempio la Mirror del 2018 e la 120° nel 2019. Proprio queste ultime sono state la fonte di ispirazione per il rinnovamento della gamma 2021. La famiglia 500 Mirror era stata sviluppata per i clienti più attenti alla connettività e alla ricerca dei trend più attuali nel campo dell’infotainment, mentre la serie speciale 120° era la più elegante e connessa di sempre, nata per celebrare il centoventesimo compleanno di Fiat e al contempo per scrivere un nuovo capitolo in tema di connettività.

La nuova famiglia 500 nasce oggi con cinque allestimenti, trasversali sui tre modelli, ciascuno con peculiarità estetiche specifiche e un equipaggiamento ricco di contenuti che ulteriormente arricchiscono le caratteristiche vincenti di ciascun modello. Si parte dalla versione “Cult”, un tributo al mondo pop tipico di 500, per chi cerca stile e iconicità senza compromessi sul prezzo. Si prosegue con l’allestimento “Connect”, per chi è alla ricerca di una connettività democratica e facile, il modo migliore per restare sempre connessi al proprio mondo con stile. L’allestimento “Dolcevita” è esclusivo di 500 e dedicato agli amanti di uno stile di vita glamour e ispirato agli Anni Cinquanta: l’habitat perfetto dell’icona di casa Fiat dal 1957.

Completano l’offerta le versioni “Cross”, per chi vuole evadere dalla giungla urbana e dalla routine e vuole godersi avventure fuori città con la propria famiglia, attento al lifestyle e alla ricerca di contenuti dalla forte personalità. L’allestimento “Sport” è ideale per un target giovane e dinamico.

La nuova gamma 500 è equipaggiata con i motori Hybrid da 70 CV e 1.2 69 CV LPG, ordinabile da metà gennaio 2021, entrambi Euro 6D-Final. La gamma motori della 500X si compone di due propulsori a benzina – i Firefly da un litro e 120 CV e 1,3 litri da 150 CV – e due diesel Multijet da 1,3 litri e 95 CV e 1,6 da 130 CV, che beneficiano dei nuovi incentivi statali con 1.500 Euro in caso di rottamazione. La 500L è disponibile con i propulsori Euro6D-Final a benzina da 1,4 litri e 95 CV oppure turbodiesel 1,3 Multijet da 95 CV, che rientra nei nuovi incentivi statali.