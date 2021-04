Fiat: la nuova 500 è l’elettrica più venduta nel 2021

Nel mese di marzo 2021 sono state immatricolate in Italia 169.756 vetture, un numero di sei volte maggiore rispetto allo stesso mese del 2020 quando furono presi i primi provvedimenti di contrasto alla diffusione della pandemia. Complessivamente, il primo trimestre di quest’anno vede una crescita complessiva del 28,7% rispetto al primo trimestre del 2020, e le autovetture elettrificate rappresentano ormai più di un terzo del mercato: 36% nel mese e 33,5% nel trimestre. L’autovettura elettrica più venduta nei primi tre mesi dell’anno è la Fiat Nuova 500, con 2.058 immatricolazioni.

A tale proposito si è espresso Santo Ficili, Country Manager di Stellantis in Italia: “Stellantis vuole porsi come riferimento della nuova mobilità sostenibile: siamo pronti a offrire auto e veicoli commerciali accessibili, sicuri e sostenibili, con offerte differenziate e calibrate all’uso reale del cliente e delle sue esigenze. Il primato della Nuova 500 segna il primo passo della nostra leadership. Un passo effettivo e anche simbolico perché mosso dal modello che più di tutti è evoluto in continuità con un passato che già ha visto Fiat 500 come la vettura che ha motorizzato l’Italia. La Nuova 500 è nata tecnologica, digitale e sempre connessa: la vettura ideale per guidare il cambiamento, e il suo primato nel trimestre è per noi un motivo d’orgoglio che sancisce ulteriormente la bontà del progetto. La sua forza è la capacità di sfruttare al meglio tutte le sue caratteristiche per essere il player ideale della nuova mobilità, anche condivisa, e per facilitare sempre di più la vita dei nostri clienti con una grande attenzione anche all’ambiente. Ovviamente, insieme alla Nuova 500 evolve nel senso dell’elettrificazione tutta la nostra infrastruttura: la rete di vendita e quella assistenziale è formata per rispondere al meglio alle esigenze delle nuova mobilità”.

La Nuova 500 è il primo modello della lunga storia di Fiat nato full electric e 100% Made in Italy, ed è, oltre che nel trimestre, la vettura elettrica più venduta in Italia dal lancio con più di 8000 ordini, includendo modelli di ogni dimensione e prezzo. Per la Nuova 500 sono state scelte le soluzioni migliori, in primis per l’autonomia. L’ultima espressione dell’icona di Fiat percorre sino a 320 km – ciclo WLTP -, con batterie Lithium-Ion che hanno una capacità di 42kWh, e per ottimizzare i tempi di ricarica è equipaggiata con il sistema fast charger da 85 kW: per una ricarica sufficiente a percorrere 50 chilometri sono necessari solo 5 minuti. E per ricaricare l’80% della batteria ne occorrono 35.

La Nuova 500 propone inoltre tre modalità di guida: Normal, che avvicina il più possibile la guida a quella di un veicolo con un normale motore a combustione; Range, che attiva la funzione “one pedal drive”; Sherpa, che riduce al massimo il consumo energetico. Il motore della Nuova 500 Passion, della Nuova 500 Icon e della Nuova 500 LaPrima ha una potenza di 87 kW che consente la velocità massima di 150 km/h (autolimitata) e una accelerazione in 9.0 secondi da 0-100 km/h, e di 3.1 secondi nello 0-50 km/h. La versione Action è equipaggiata con un e-motor da 70 kW con accelerazione da 9,5 sec 0-100 km/h, una velocità autolimitata a 135 km/h e un’autonomia di 180 km WLTP.

Nuova 500 3+1: un nuovo body per rispondere a tutte le esigenze

Infine, è imminente l’arrivo nelle concessionarie Fiat della Nuova 500 3+1, con la “magic door” che grazie all’assenza del montante centrale inglobato nella porta stessa, permette di salire a bordo più agevolmente, di caricare e scaricare oggetti voluminosi con maggiore facilità e di posizionare in modo rapido e semplice il bambino sul seggiolino o sul rialzino. E una volta chiusa la piccola porta, non c’è nessuna differenza con le altre 500: stesso stile, stesse dimensioni. Tutto questo con un incremento del peso di soli 30 kg che non impattano sulla maneggevolezza e sull’autonomia della vettura.