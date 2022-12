FIAT Metaverse Store: il primo showroom al mondo alimentato dal metaverso

FIAT Metaverse Store è il primo showroom interattivo al mondo alimentato dal metaverso, che rende il Marchio un vero e proprio leader nell’offerta di una brand experience immersiva e allo stesso tempo semplice.

La tecnologia lanciata da FIAT è, infatti, la prima del suo genere ad alimentare un’esperienza di vendita end-to-end nel metaverso, rivoluzionando l’intera customer experience del Marchio. Nel Metaverse Store è presente il Product Genius di FIAT, una persona in carne e ossa, che risponde in tempo reale a qualsiasi domanda dei clienti.

“In FIAT siamo ancora una volta all’avanguardia nell’offrire ai nostri clienti una brand experience innovativa e stress free. In puro stile FIAT, il FIAT Metaverse Store è il primo del suo genere nel settore automobilistico. È un’esperienza magica: un viaggio immersivo, guidato dall’uomo, nel mondo FIAT. Semplice e user-friendly, in linea con l’idea del “tech it easy”, e accessibile a tutti, grazie alla sua tecnologia” – ha dichiarato Olivier Francois, CEO di FIAT e Global CMO di Stellantis. “In breve, è il nostro modo di rendere la nostra customer experience personalizzata, grazie all’interazione con una persona, e ancora più semplice, in linea con la nostra missione sociale di soddisfare l’attuale bisogno di semplificazione della vita delle persone. Per la prima volta, i nostri clienti potranno esplorare e acquistare la Nuova 500 La Prima by Bocelli comodamente da casa, grazie a un processo assistito dall’uomo, istantaneo, realistico e stress free”. Un’esperienza unica nel suo genere che sarà estesa a tutta la gamma della Nuova 500 entro la fine del 2022. Inoltre, entro il primo semestre del 2023, i clienti potranno esplorare una varietà di modelli nel Metaverse Store e, partendo dall’Italia, il nostro rivoluzionario customer journey sarà disponibile anche in altri mercati”.

Il FIAT Metaverse Store è stato sviluppato in collaborazione con Touchcast e Microsoft, che hanno progettato questa esperienza appositamente per il marchio FIAT. La piattaforma Metaverse-as-a-Service di Touchcast è costruita sul Microsoft Cloud e fornisce ai clienti l’accesso al metaverso senza bisogno di cuffie per la realtà virtuale, avatar o hardware specializzati. Il risultato è una sintesi di digitale e fisico, in un’esperienza immersiva diversa da qualsiasi altra.

Il FIAT Metaverse Store è in grado di trasportare istantaneamente il cliente “dentro” FIAT. Una volta all’interno, il Product Genius “accoglierà” il cliente, insieme potranno esplorare l’auto con un’ampia visuale a 360 gradi e conoscerne la tecnologia, ponendo domande sulla mobilità elettrica, sulle modalità di ricarica e sui contenuti di Nuova 500. Inoltre, il cliente potrà osservare da vicino il funzionamento dell’Infotainment, delle diverse modalità di guida o di ricarica elettrica dell’auto. Il cliente avrà anche la possibilità di personalizzare il modello scegliendone carrozzeria, colore, interni e qualsiasi altra caratteristica desiderata, vedendo letteralmente l’auto cambiare in tempo reale. Inoltre, lo strumento completamente immersivo di FIAT permette di ricreare un’esperienza di guida a bordo della Nuova 500 La Prima by Bocelli su La Pista 500, sul tetto dell’edificio Lingotto a Torino per spiegarne i sistemi di sicurezza ADAS che conferiscono alla Nuova 500 la guida di autonoma di livello 2.

Per rispondere alle esigenze dei clienti e adattarsi al loro tempo libero, il Product Genius è sempre disponibile, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 20.00 e sabato dalle 10.00 alle 18.00.

Con il nuovo FIAT Metaverse Store, il Marchio continua il suo percorso verso un customer journey semplice ma innovativo, in continuità con la strategia di semplificazione iniziata poche settimane fa con la configurazione della nuova gamma.

All’esperienza totalmente digitale si affianca quella fisica: il cliente può infatti decidere di recarsi presso il concessionario più vicino per effettuare un test drive.