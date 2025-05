Fiat Professional rivoluziona la micromobilità con

FIAT compie un passo decisivo verso una mobilità urbana più sostenibile e inclusiva, presentando TRIS, il primo veicolo elettrico a tre ruote nella storia del marchio. Pensato per affrontare le sfide della mobilità dell’ultimo miglio, TRIS rappresenta una soluzione smart, compatta e completamente elettrica, progettata per rispondere alle esigenze dei professionisti nei mercati emergenti e nelle città congestionate.

TRIS nasce dall’iconica creatività italiana del Centro Stile FIAT e si distingue per il suo design modulare, disponibile in tre configurazioni: cabinato, con pianale e con cassone, offrendo massima flessibilità per diverse applicazioni, dalla logistica urbana alla consegna porta a porta. Il nome stesso, “TRIS”, racchiude l’essenza del veicolo: tre ruote, tre LED frontali distintivi e un’architettura a triplice modularità, tutto in un’unica parola semplice e pronunciabile in qualsiasi lingua.

Con zero emissioni e costi di gestione contenuti, TRIS è un’opportunità concreta per l’inclusione economica e sociale, pensata per microimprenditori, lavoratori indipendenti e piccole imprese. Il veicolo sarà inizialmente disponibile nei mercati di Africa e Medio Oriente, ma il suo approccio universale fa intravedere una futura espansione in Europa.

Secondo Olivier Francois, CEO di FIAT, TRIS è più di un veicolo: è “una svolta nel modo in cui pensiamo la mobilità urbana”, una risposta tangibile alla necessità crescente di trasporti puliti, accessibili e funzionali in un mondo sempre più urbanizzato.

Lungo appena 3,17 metri e con un raggio di sterzata di 3,05 metri, TRIS si muove agilmente anche nelle strade più strette, offrendo uno spazio di carico di 2,25 m² e una capacità di trasporto fino a 540 kg. La sua struttura robusta e trattata contro la corrosione assicura durabilità anche in condizioni di lavoro estreme, mentre il design centrato sul conducente offre comfort superiore e accesso facilitato per ridurre l’affaticamento nei turni lunghi.

La batteria agli ioni di litio da 6,9 kWh, già collaudata sulla Fiat Topolino, garantisce 90 km di autonomia (ciclo WMTC) con una ricarica semplice tramite presa domestica da 220V. Ricaricare TRIS è questione di ore, non di complicazioni: bastano 4 ore e 40 minuti per una carica completa, 3 ore e mezza per l’80%.

TRIS integra funzionalità avanzate per una guida intuitiva ed efficiente: il quadro strumenti digitale da 5,7 pollici mostra in tempo reale autonomia e stato della batteria, mentre USB-C e presa 12V permettono di mantenere dispositivi sempre carichi. Il sistema di illuminazione full LED con firma luminosa a pixel non solo garantisce ottima visibilità, ma conferisce anche un’identità visiva forte e riconoscibile.

A livello di sicurezza, TRIS è conforme agli standard europei, con cinture a tre punti, fari a LED con accensione automatica, cicalino di retromarcia e dotazioni di serie pensate per l’uso professionale.

Spinto da un motore elettrico a 48 volt con potenza di picco di 9 kW e 45 Nm di coppia massima, TRIS raggiunge una velocità massima di 45 km/h, ideale per l’ambiente urbano. La stabilità è garantita da un’architettura intelligente che include passo lungo, carreggiata posteriore ampia e pneumatici da 12 pollici.

Prodotto in Marocco, TRIS testimonia l’impegno di Fiat Professional per una mobilità accessibile e sostenibile su scala globale. Con opzioni di leasing e riscatto studiate per i mercati emergenti, TRIS abbatte le barriere all’accesso al veicolo elettrico, offrendo uno strumento concreto per migliorare le condizioni lavorative ed economiche in molteplici contesti sociali.