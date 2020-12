Fiat rinnova la gamma con Tipo Cross e Panda Sport

La Nuova Tipo Cross – che si va ad aggiungere alle altre tre varianti di carrozzeria (4 porte, 5 porte e Station Wagon) è un vero e proprio crossover destinato a un target completamente nuovo. Nel complesso, la struttura della Nuova Tipo Cross è decisamente più forte e aggressiva. La vettura appare subito più larga, con il nuovo disegno della griglia che si estende fin sotto i proioettori e, ovviamente, più alta. L’assetto della Nuova Tipo Cross infatti è stato rialzato di quasi 4 centimetri, grazie a una nuova taratura delle sospensioni e all’introduzione di una soluzione cerchio-pneumatico già vista su un altro crossover della gamma Fiat, la 500X.

La vettura si presenta quasi 7 centimetri più alta rispetto alla Tipo Life e si contraddistingue per l’inserto di dettagli “cross”, a cominciare dai codolini su tutta la fiancata e sul frontale, dove trovano posto anche uno skid plate e un bumper specifico con una bull-bar prominente che regala al modello un aspetto più solido e muscoloso, passando per le minigonne, l’estrattore posteriore e le pratiche barre sul tetto finora presenti solo sulla versione SW.

Nuova Tipo Cross

Tra le maggiori novità della Nuova Tipo Cross spicca l’inedito cluster digitale TFT 7”, totalmente configurabile, che sostituisce il tradizionale quadro strumenti analogico. Si tratta di un sistema estremamente più tecnologico e sofisticato, che consente di avere sotto controllo lo stato della vettura, la parte multimediale e il telefono. Inoltre, il cluster si abbina alla nuovissima radio UConnect 5 con schermo touch da 10,25” – anch’essa, come il cluster, adottata per la prima volta nel Gruppo FCA dalla Nuova 500 e ora disponibile su Tipo. Sviluppato con l’idea di fornire al cliente una user experience semplice e confortevole, il sistema Uconnect 5 con Apple CarPlayTM e Android AutoTM wireless permette, senza alcun cavo, di usare le funzionalità di Apple CarPlayTM e Android AutoTM sulla radio touchscreen con personalizzazione dei profili e con la possibilità di memorizzare fino a 5 configurazioni.

La Nuova Tipo Cross può essere equipaggiata con il propulsore diesel 1.6 Multijet, da 95 CV o 130 CV di potenza, oppure con l’inedito GSE 1.0 T3 100 CV alimentato a benzina. In dettaglio, quest’ultimo appartiene alla famiglia di motori FireFly Turbo e ne rappresenta la versione più aggiornata per le migliori performance abbinate a un consumo ed emissioni davvero ridotte. La potenza massima è di 74KW (100 CV).

Nuova Tipo City Sport

Ordinabile a partire dalla fine del primo trimestre 2021, la Nuova Tipo City Sport è un concentrato di dinamismo e tecnologia. L’inedita versione è immediatamente riconoscibile grazie ad elementi estetici distintivi, quali il badge specifico “Sport”, posizionato sotto lo specchietto anteriore, e l’esclusiva livrea Grey Metropoli impreziosita dai cerchi in lega diamantati da 18” e dai numerosi dettagli in nero lucido: dall’inserto inferiore della griglia al montante della porta laterale, dalle calotte degli specchi retrovisori alle maniglie delle porte. Sempre in tinta nero lucido è la rinnova griglia del frontale su cui spicca l’inedito badge con lettering Fiat, uno statement importante e di forte rinnovamento – la Tipo è la prima vettura di Fiat ad adottare questo logo, dopo la Nuova 500.

Nell’abitacolo spicca l’imperiale nero che ben si sposa con il volante compatto e sagomato per una migliore ergonomia e anche per consentire la visibilità del nuovo cluster digitale TFT 7” di bordo. Anche i comandi del climatizzatore sono stati rivisitati mentre sono stati aggiunti inediti inserti cromo e black. Infine, insieme al sistema “Keyless Entry/Go” – permette di aprire e chiudere le porte, oltre ad avviare il motore, senza bisogno di chiavi tradizionali – la Nuova Tipo City Sport offre un’ampia gamma di sistemi di assistenza alla guida (ADAS) di ultima generazione. Disponibile nelle varianti di carrozzeria 5 porte e Station Wagon, la Nuova Tipo City Sport può essere equipaggiata con il turbodiesel 1.6 Multijet da 130 CV oppure il nuovo GSE 1.0 T3 100 CV alimentato a benzina.

Nuova Panda Sport

Destinata a un cliente giovane e dinamico, la Nuova Panda Sport si contraddistingue per alcuni elementi estetici distintivi: i nuovi cerchi in lega “Sport” da 16” bi-colore con gemme nere/rosse; le maniglie e le calotte degli specchi in tinta carrozzeria, quest’ultime a richiesta possono essere di colore nero lucido in abbinamento col tetto nero (optional); e l’esclusivo logo “Sport” cromato sulla fiancata laterale, sopra l’indicatore di direzione. Inoltre, è disponibile la nuova ed esclusiva livrea Grigio Opaco.

La stessa caratterizzazione grintosa si ritrova all’interno dove risaltano la nuova plancia di colore titanio, i pannelli porte specifici in eco-pelle, l’inedito imperiale nero e i nuovi sedili con rivestimento in tinta grigio scuro, i dettagli in tecno-pelle, le fasce laterali in tessuto e cuciture rosse. E per il cliente che vuole una immagine ancora più grintosa, la Nuova Panda Sport può essere dotata, a richiesta, dell’inedito Pack Pandemonio – chiaro tributo all’omonimo kit lanciato nel 2006 sulla Panda 100 HP – che include le pinze freni rosse, vetri oscurati e l’inedito volante in tecno-pelle con cuciture rosse.

E’ dotata del 1.0 FireFly 70 CV Hybrid – l’innovativa motorizzazione oggi disponibile sull’intera gamma – che abbina il motore da 1 litro a 3 cilindri della famiglia Firefly, da 70 CV (51,5 kW) – Euro 6D Final – ad un motore elettrico BSG (Belt integrated Starter Generator) con batteria al litio da 11 Ah di capacità e potenza di picco di 3,6 kW.