Fiat Tipo Hybrid: comoda e parca nei consumi

Fiat Tipo si aggiorna e per mantenersi la passo coi tempi, affianca ai propulsori diesel e benzina, una versione a 48 volt da 131 cavalli, diponibile sia in versione station wagon sia nella versione berlina. Quest’ultima, in allestimento RED è stata oggetto del nostro test.

Questa volta partiamo dall’aspetto, secondo noi, più interessante: il powertrain. Fiat Tipo Hybrid è spinta da un 1.5 turbo-benzina a quattro cilindri “Firefly” in abbinamento a un’unità elettrica supplementare che, per l’occasione, è inserita direttamente nella scatola del nuovo cambio automatico a 7 rapporti. Grazie alla tecnologia ibrida avanzata, il lavoro del FireFly viene integrato dal supporto di un motore elettrico BSG che permette un avvio silenzioso e 100% elettrico, e dall’e-motor che migliora l’efficienza e la dinamica del veicolo, permettendo anche di viaggiare a motore termico spento.

I benefici dell’alimentazione ibrida sono molteplici, a iniziare dalla partenza in modalità 100% elettrica, fluida, silenziosa e che non spreca benzina. Ugualmente la guida può proseguire in modalità totalmente elettrica, compatibilmente con la richiesta di potenza e la carica della batteria (e-launch). Inoltre, è possibile sfruttare la sola alimentazione elettrica per la funzione di e-creeping, utile per effettuare brevi e ripetuti spostamenti in avanti senza premere sull’acceleratore, come ad esempio in coda (e-queueing). Anche le operazioni di parcheggio si possono effettuare in modalità 100% elettrica, sia in prima che in retromarcia (e-parking). Inoltre, l’alimentazione ibrida è progettata per recuperare energia sia in fase di frenata che di decelerazione.

I vantaggi di questa tecnologia sono immediati: meno emissioni e più rispetto per l’ambiente, meno inquinamento acustico, più comfort e divertimento grazie alla fluidità del cambio automatico e alla prontezza di risposta dell’alimentazione elettrica, meno consumi.

La Tipo è una vettura sorprendente. Dal punto di vista estetico, l’allestimento RED nasce sul nuovo body Cross Station Wagon ed è disponibile anche su Tipo hatchback. La nuova (RED) è immediatamente riconoscibile dal logo (RED) sui montanti e dal colore rosso denominato Rosso Passione con specchietti in tinta. Abitabilità sempre ottima così come il comfort, soprattutto all’ateriore dove il posto di guida è comodo e si trova sempre la giusta posizione. Il disegno degli interni è semplice ma molto ordinato. L’impianto multimediale ha un nitido schermo 10,3” a sbalzo sulla plancia e consente di gestire alcune funzionalità da remoto, tramite lo smartphone. Manca il navigatore ma è possibile utilizzare quello del telefono via Android Auto o Apple CarPlay.

Alla guida, la versione hybrid conferma tutto quello di buono fatto dalle altre versioni. Il comportamento su strada è composto, molto rassicurante. La taratura leggera del servosterzo e quella morbida delle sospensioni contribuiscono al comfort di buon livello. Molto bene il cambio a doppia frizione rapido e fluido nei cambi marcia. In città da il meglio di se, la ripresa è buona così come lo scatto da fermo. Bene il fatto che, indipendente dalla guida, l’e-Motor aiuta il termico a raggiungere prima la massima efficienza, soffrendo meno l’avviamento a freddo che penalizza sempre i consumi.

Il prezzo della Fiat Tipo Hybrid 2022 parte da un mini: la versione RED è in vendita a 31.200 euro.