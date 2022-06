FILA: l’intimo per la vacanza da sogno

Per la stagione Primavera Estate 2022 Fila Underwear presenta l’intimo minimal e iconico che rende i momenti di relax ancora più speciali.

Per Lei il marchio presenta alcuni set coordinati nei colori evergreen come bianco e nero: il top brassière in cotone chiaro a spalle larghe garantisce massimo comfort e protezione, abbinato a uno slip classico ma contemporaneo. La versione black presenta un top a triangolo con scollo a V e spalline sottili, mantenendo sempre riconoscibile il design di Fila Underwear. Sempre presente l’inconfondibile elastico con il logo del marchio, nella versione tono su tono per il set bianco e a righe bianche e rosse per il set nero.

Per Lui l’underwear risponde all’esigenza di comfort e qualità. In entrambi i colori, bianco e nero, il design minimal di Fila Underwear convince anche per la stagione estiva mantenendo ben visibili le caratteristiche iconiche del marchio. Il boxer in cotone nelle due varianti colore presenta uno stile pratico e funzionale rispondendo allo stesso tempo alle tendenze estive grazie all’elastico logato e inconfondibile firmato Fila