FIREGUN-3 WP: la tech sneaker di Momodesign

Momodesign presenta FIREGUN-3 WP, la sneaker mid cut che nasce per soddisfare una precisa richiesta di stile e funzionalità del motociclista urbano, che ricerca versatilità, libertà di camminata e confort nell’utilizzo quotidiano.

L’accurata ricerca delle più avanzate tecnologie nei tessuti si unisce a un design funzionale: in questo modello la tomaia è realizzata in tessuto ingegnerizzato tra traspirante e impermeabile con inserti laterali rinfrangenti. La fodera interna con membrana impermeabile rende la calzatura resistente all’acqua e la chiusura quicklacing con tasca sulla lingua per riporre i lacci ne completa il design funzionale. I punti più vulnerabili del piede, quali malleolo, puntale e tallone, sono protetti da inserti e rinforzi che non compromettono la vestibilità della calzatura. FIREGUN-3 WP è comoda sia durante la camminata che per l’utilizzo in moto, grazie alla suola di derivazione running con intersuola in EVA ammortizzata ed inserto ZPLATE®, che ottimizza la flessione longitudinale e garantisce la rigidità trasversale. Il battistrada Groundtrax® in gomma resistente all’usura è stato progettato per ottenere massima stabilità ed aderenza su asfalto e pedane e per facilitare l’autopulizia della suola. Il plantare OrthoLite® garantisce un’ammortizzazione durevole ed è altamente traspirante, può essere rimosso e lavato in lavatrice.

A contraddistinguere ulteriormente le calzature, la grafica MOMODESIGN posizionata posteriormente come elemento identificativo di tutti i modelli in collezione.

Questo modello è proposto in due varianti colore, nero e verde militare/nero, entrambi colori distintivi di MOMODESIGN.

FIREGUN-3 WP è disponibile a un prezzo di 159,99 euro.