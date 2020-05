Firestone Winterhawk 4, la nuova generazione di invernali

Firestone si prepara già al prossimo inverno e lancia la nuova generazione della sua gamma di pneumatici per le basse temperature: Firestone Winterhawk 4. Progettato per autovetture e SUV, Winterhawk 4 è il pneumatico invernale robusto e dall’ottimo rapporto qualità-prezzo che offre prestazioni al top in tutte le condizioni di guida in inverno. Il nuovo pneumatico Firestone, è stato pensato e progettato coinvolgendo oltre 20.000 automobilisti europei. Gli insights che hanno fornito riguardo le sfide che affrontano ogni giorno, e la necessità di avere un pneumatico invernale che si adatti

alla guida sia su neve che su bagnato, hanno supportato gli ingegneri Firestone nello sviluppo del pneumatico invernale che risponde ai bisogni dei consumatori.

La presenza di più scanalature laterali nell’area delle spalle migliora il meccanismo di trazione su neve e ghiaccio e la pressione di contatto, garantendo tempi di frenata ridotti in condizioni invernali. Inoltre il design con scanalature a zig-zag ne migliora l’aderenza.

Il nuovo Winterhawk 4 garantisce anche prestazioni di frenata sul bagnato migliorate rispetto alla generazione precedente, con una distanza di arresto inferiore del 4%.Tutto questo ha permesso al pneumatico di ottenere l’etichetta UE di classe B per quanto riguarda l’aderenza sul bagnato.

Il nuovo pneumatico Winterhawk 4 di Firestone sarà disponibile a partire da giugno 2020 in 94 misure da 14″ a 20″, andando a includere sia le auto più piccole, sia i SUV. Il nuovo lancio, inoltre, arricchisce il segmento di mercato invernale del brand, portandolo ad una copertura di domanda del 92% e dell’81% per quanto riguarda l’alto di gamma (cerchi da 17″ e oltre).

Emilio Tiberio, Chief Technical Officer e Chief Operating Officer di Bridgestone EMIA, commenta così il nuovo prodotto: “Firestone ha sempre creato pneumatici caratterizzati dall’ottimo rapporto qualità-prezzo e che offrono grandi prestazioni e, soprattutto affidabili per garantire un viaggio sicuro. L’inverno è, per tutti gli automobilisti, la stagione più difficile in termini di guida. Sulla neve, sul bagnato e sul ghiaccio, Winterhawk 4, l’ultimo pneumatico invernale di Firestone, è progettato per aiutarli a superare tutte le sfide, rimanendo al sicuro e mantenendo il controllo sulle strade e in tutte le condizioni atmosferiche”.