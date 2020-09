Flat Track Master Dainese: l’arte del controllo con VR46 e l’Academy

Il progetto Dainese Experience si arricchisce di un nuovo ed inedito capitolo. Il prossimo 2 ottobre andrà in scena il Flat Track Master, molto più di una semplice esperienza su di un ovale in terra battuta. È un’occasione irripetibile per mettersi alla prova e incrementare la propria abilità di guida in tutta sicurezza, guidati dai maestri più qualificati al mondo: Valentino Rossi e i piloti della VR46 Riders Academy.

Il flat track, disciplina sempre più praticata per allenamento dai piloti di MotoGP, è perfetto per sviluppare una sensibilità che si rivela utile anche nella guida di tutti i giorni.

Il controllo del comando del gas, l’uso del cambio e dei freni assumono sulla terra battuta un ruolo centrale, del tutto propedeutico all’uso che si fa della moto su strada, in tutte le situazioni, dal contesto urbano ai passi di montagna. I partecipanti a Flat Track Master potranno assistere in prima persona all’allenamento quotidiano di Valentino Rossi e della sua VR46 Riders Academy.

Il bello sarà non solo poter osservare, ma anche e soprattutto scambiare opinioni con i piloti alla fine di ogni sessione in pista. Ci si potrà confrontare direttamente con loro, per poi mettere a frutto quanto appreso. A seguire direttamente i partecipanti saranno poi gli istruttori federali, tra vere e proprie lezioni teoriche ed esercizi pratici.

Dainese metterà tutti nelle migliori condizioni per imparare una nuova disciplina con massima sicurezza e divertimento. Dopo le visite a luoghi mitici come il museo Marco Simoncelli e la sede di VR46, il sabato si assisterà in esclusiva all’allenamento di Valentino Rossi, ascoltando in prima persona i suoi consigli. La domenica si passerà all’azione con il Flat Track Master guidato da istruttori federali, articolato in lezioni teoriche e pratiche, sulla stessa pista dove si allena Valentino.