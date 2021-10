Football Manager 2022: le novità su Data Hub e gameplay

Sports Interactive e SEGA hanno svelato con un ricco approfondimento le prime due caratteristiche principali di Football Manager 2022, in arrivo il 9 novembre su Steam, Epic Games Store e Microsoft Store. FM22 sarà disponibile sin dal primo giorno anche all’interno di Xbox Game Pass per PC

Tutti gli allenatori avranno a disposizione le stesse tecnologie e gli strumenti analoghi di analisi e osservazione che utilizzano i veri club per raggiungere il successo grazie al nuovo hub dei dati, che permette di preparare al meglio ogni partita. Una volta seduti sulla panchina digitale, invece, si potrà assistere alla più realistica simulazione delle partite di sempre mai apparsa nella serie, resa possibile dal nuovo motore per le animazioni e grazie a diversi miglioramenti all’intelligenza artificiale.

Queste due importanti caratteristiche e il loro processo di sviluppo sono state descritte nel dettaglio nella prima parte di una serie di due video, “In the Studio”, presentati da James Allcott. James, in compagnia di alcuni membri del team di Sports Interactive, esamina attentamente il modo in cui queste nuove aree di funzionalità migliorano complessivamente l’esperienza di Football Manager.

Si tratta solo dell’inizio di una serie di contenuti che esploreranno tutte le nuove funzionalità nel corso delle prossime settimane. La seconda parte di “In the Studio” sarà pubblicata la prossima settimana e si concentrerà su due nuove funzionalità principali, seguita poi da una serie di post di approfondimento sul blog di Football Manager riguardanti le diverse aree su cui impattano le nuove caratteristiche, oltre che sui diversi miglioramenti apportati al gioco. Le altre funzionalità verranno annunciate sui canali social di Football Manager (come Twitter, Instagram e Facebook) e sui profili personali dello studio director di Sports Interactive, Miles Jacobson (come Twitter e Instagram).

Tutti coloro pre-acquistano Football Manager 2022 (Per PC e Mac), da un rivenditore autorizzato SEGA fino al lancio ricevono un 10% di sconto. Avranno anche la possibilità di iniziare in anticipo la propria carriera in panchina grazie all’accesso anticipato a FM22. Questa fase di anteprima sarà disponibile circa due settimane prima del lancio ufficiale del gioco e le carriere iniziate in quel frangente potranno essere proseguite nella versione finale del gioco.

Hub dei dati



L’hub dei dati è una nuovissima sezione nella barra laterale di FM22 che ospita tutte le funzioni necessarie all’analisi dei dati e delle prestazioni.

Da qui gli allenatori possono consultare e studiare tutte le metriche relative alle prestazioni della squadra per analizzare l’evoluzione della partita nel corso dei 90 minuti e capire dove ci sia margine di miglioramento. Da qui è possibile anche analizzare singolarmente le prestazioni individuali dei giocatori, utili per comprendere quali sono i punti di forza del proprio sistema di gioco e dove, invece, si annidano le debolezze su cui lavorare in allenamento.

Le nuove modalità di visualizzazione dei dati, come le mappe ad aree di influenza o il grafico dell’inerzia della prestazione, insieme a una riprogettazione delle mappe di passaggio, rendono la vita degli allenatori più semplice, consentendo loro di capire con più chiarezza e semplicità l’incidenza diretta delle proprie decisioni sulla percentuale di successo, la diagnosi di eventuali problemi di natura tecnica e tattica, e di identificare con precisione quali giocatori danno il contributo più efficace alla squadra.

Gli allenatori che vogliono immergersi completamente nel mondo dell’analisi dei dati e delle statistiche possono sfruttare ancora più a fondo l’hub dei dati e chiedere ai collaboratori addetti all’analisi di fornire rapporti personalizzati su un’ampia gamma di argomenti, come la percentuale di duelli aerei vinti dai propri difensori confrontata, per esempio, a quelli delle altre squadre del campionato.

I club reali utilizzano le stesse metriche e metodi di analisi per migliorare le loro prestazioni in campo, e finalmente potranno farlo anche i giocatori di FM.

Motore della partita



Il motore della partita di FM22 segna l’inizio di una nuova era nella nostra eterna ricerca nel tentativo di creare la simulazione perfetta di quello che accade sul rettangolo di gioco.

Un nuovo motore di animazioni garantisce un livello di autenticità sul campo mai raggiunto prima. I movimenti dei calciatori ora appaiono decisamente più realistici e naturali grazie all’implementazione della tecnologia di “root motion”, mentre il tocco di palla nelle fasi di dribbling e conduzione sono stati ripensati per ampliare la rosa di movimenti possibili per i giocatori, che adesso possono ruotare intorno al pallone ed eseguire finte come la celebre “Cruijff turn”.

Miglioramenti significativi all’IA portano a un flusso più realistico delle trame di passaggio all’interno di una partita. È stato introdotto un nuovo sistema di pressing in cui i calciatori hanno più consapevolezza della propria capacità di scatto e sanno quando possono, o meno, andare a pressare gli avversari. È stata rivisto anche il valore di precisione in maniera tale che la condizione dei calciatori abbia un impatto maggiore sull’accuratezza di passaggi, tiri e tocchi di prima.

Un’altra novità di FM22 riguarda l’introduzione del centrale difensivo largo, un ruolo che permette agli allenatori di avere molta più flessibilità quando si schiera la difesa a tre. I centrali difensivi larghi si possono schierare in campo con compiti di difesa, di supporto oppure di attacco, la predisposizione offensiva comporta una maggiore tendenza a sganciarsi in sovrapposizione per creare situazioni di due contro uno.