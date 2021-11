Football Manager 2022: tutte le novità

È giunto il momento per tutti gli aspiranti allenatori digitali di sedersi in panchina, perché Football Manager 2022 è arrivato su tutte le piattaforme.

FM22 per PC e Mac è disponibile su Steam, Epic e Microsoft Store, dove è possibile effettuare il download e giocare immediatamente. Coloro che si stanno già divertendo con la beta in accesso anticipato di FM22 dovranno soltanto riavviare il client di riferimento e il gioco si aggiornerà automaticamente alla versione definitiva. Inoltre, tutti i progressi e le partite salvate in modalità giocatore singolo saranno conservati.

Chi invece acquisterà la versione fisica di FM22 noterà che, per la prima volta nella storia della serie, nella confezione non è incluso il disco. Al suo posto, invece, c’è un codice di attivazione da utilizzare su Steam.

Per celebrare l’uscita di FM22, Sports Interactive ha pubblicato un trailer di lancio dove il giovane fenomeno spagnolo Pedri racconta come un allenatore possa aiutare i talenti più brillanti a raggiungere il pieno potenziale e guidare la propria squadra alla conquista dei tre punti sul campo.

Grazie a nuove funzionalità e miglioramenti in tutti gli aspetti di gioco, FM22 conduce una delle serie più longeve di sempre verso nuove vette. Il punteggio su Metacritic del gioco, al momento, è di 87, e la critica ha sottolineato come FM22 si candidi per essere il miglior capitolo di sempre.

Arriva oggi anche Football Manager 2022 Xbox Edition, disponibile su Microsoft Store, dopo il grande ritorno, avvenuto l’anno scorso, su questa piattaforma.

Per la prima volta nella storia, sia FM22 che FM22 Xbox Edition sono disponibili sin dal lancio su Xbox Game Pass. Tutti gli abbonati al servizio, quindi, possono iniziare la propria carriera su PC o console* immediatamente, senza nessun costo aggiuntivo.

La rosa della stagione viene completata, infine, da Football Manager 2022 Touch (solo su Nintendo Switch™), disponibile ora su Nintendo eShop e FM22 Mobile, scaricabile da App Store su iOS e Google Play su Android. Coloro che hanno effettuato il pre-ordine su dispositivi iOS potranno giocare immediatamente.