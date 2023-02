Football Manager 2023 Console disponibile su PlayStation 5

Sports Interactice e SEGA hanno annunciato il debuttio della storica serie Football Manager su PlayStation5: Football Manager 2023 Console sarà infatti disponibile sulla piattaforma a partire da oggi.

L’esordio di FM su PS5 era inizialmente previsto per l’8 novembre 2022, ma l’uscita è stata posticipata per via di alcuni contrattempi sorti durante la fase di submission e approvazione.

FM23 Console potrà essere acquistato con uno sconto del 20%, riservato a tutti gli abbonati al servizio PlayStation Plus, che sarà valido fino alle 16:00 CET di martedì 14 febbraio. Lo sconto corrisponde all’offerta per il preordine disponibile prima della data di uscita inizialmente prevista.

Miles Jacobson, direttore studio di Sports Interactive, ha dichiarato: “Siamo felici di annunciare che gli utenti PS5 potranno finalmente giocare a FM23 Console. Da quando l’uscita è stata posticipata, il team di Sports Interactive e i nostri colleghi di SEGA hanno lavorato senza sosta insieme a Sony, e possiamo ora annunciare che il gioco è pronto per la pubblicazione la prossima settimana”.

“Anche se è insolito per noi pubblicare un gioco durante una finestra di calciomercato, la nostra priorità dopo il rinvio iniziale era fare uscire la versione per PS5 il prima possibile. Una volta terminate le sessioni di mercato in tutto il mondo, pubblicheremo un aggiornamento per l’edizione PS5 in linea con le altre piattaforme”.