Football Manager 2024, diverse novità. Non un semplice “maxi-aggiornamento”

Ai giocatori di Football Manager meno attenti, l’edizione 2024 potrebbe sembrare un semplice “maxi-aggiornamento” della 2023 con la sola possibilità di importare i salvataggi della precedente versione e poter giocare anche con le leghe del campionato giapponese. In realtà, dopo le prime ore passate a cercare di portare la propria squadra del cuore ai vertici del calcio mondiale, ci si accorge che le novità sono diverse.

Oltre alla già citata possibilità di importare una partita iniziata con le versioni precedenti, anzitutto c’è il motore di gioco, che ha subito delle modifiche nonostante il pensionamento già annunciato per la prossima edizione 2025 ed il passaggio a Unity. I movimenti ed il piazzamento dei calciatori in campo sono decisamente più attinenti alla realtà ed inoltre si può apprezzare una maggior fluidità nello scorrere del gioco. Qualche “bug”, come una certa facilità nel segnare da fuori area o su cross basso, persiste ancora ma è nella “natura” del gioco stesso.

Dal punto di vista tattico è stata ampliata di molto la sezione dedicata ai calci piazzati, sempre più importanti nel calcio moderno: ora è possibile, personalmente o delegando al preparatore dedicato (in quest’ultimo caso non senza aver fissato dei punti base), creare schemi sia offensivi che difensivi ad hoc proprio come avviene nella realtà. In questo caso, l’opzione “Cercate i calci piazzati”, presente negli schemi offensivi di squadra, assume una importanza diversa rispetto alle precedenti edizioni.

Anche il calciomercato è stato rivisto con l’introduzione nel gioco della figura, già presente nella realtà, dell’“intermediario”. Ora, quindi, nel momento in cui si vorrà cedere un proprio calciatore, si potrà anche consultare un intermediario che fornirà diversi tipi di valutazioni e, soprattutto, in base alla propria area geografica di maggior competenza, potrà favorire l’operazione al costo di una percentuale sul prezzo del cartellino. Viceversa, ci si potrà affidare alla “transfer room”, una stanza virtuale nella quale sono inseriti tutti i calciatori in lista trasferimento o prestito (o dalla quale visionare, ad esempio, quali calciatori andranno in scadenza di contratto).

In attesa, dunque, della rivoluzione prevista per il 2025, possiamo goderci una nuova puntata di Football Manager che resta sempre e comunque la miglior simulazione manageriale esistente del gioco più bello del mondo.