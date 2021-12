Ford: a 87 anni passa all’elettrico con la Mustang Mach-E

Dopo aver guidato per una vita intera auto a benzina, l’87enne Pedro García dimostra che non è mai troppo tardi per abbracciare il futuro, decidendo di passare all’elettrico, con il SUV All-electric Ford, Mustang Mach-E.

Pedro ha avuto numerose auto Ford nel corso degli anni, costruendo uno stretto rapporto con il team della concessionaria locale di Denia, “Auto Christian”, ad Alicante, in Spagna. I venditori della concessionaria si sono assicurati che Pedro fosse tra i primi a vedere la Mustang Mach-E e, quando è stato conquistato dal suo stile, hanno fatto in modo che fosse anche uno dei loro primi clienti ad acquistare il SUV All-electric dell’Ovale Blu. Da quel momento, hanno seguito Pedro passo dopo passo per aiutarlo a conoscere meglio e ad adattarsi alla sua nuova auto. Non che abbia avuto bisogno di molto aiuto, sia chiaro.

Mentre i più scettici pensavano alle difficoltà che, alla sua età, avrebbe potuto riscontrare nel passaggio a un veicolo elettrico ed high-tech, Miguel Estrela, venditore di #auto Christian, è riuscito a notare come Pedro aveva grande padronanza di Mach-E. Il rivenditore sa bene che molte persone più giovani sono ancora scoraggiate dall’idea di passare all’elettrico, ma, come dimostra Pedro, abituato per tutta la vita a guidare auto a benzina, fare la transizione è più facile di quanto si possa immaginare.

La ricarica, in particolare, è qualcosa a cui Pedro si è adattato rapidamente. Con una wallbox installata a casa sua, Pedro collega l’auto di notte in modo semplice, per risvegliarsi al mattino

con il veicolo completamente carico. La tranquillità e la facilità d’uso che offre la Mustang Mach-E, in particolare con la guida a un solo pedale, lo ha visto viaggiare in luoghi dove non è stato in cinquant’anni, solo perché adesso può. E la cosa più bella, secondo Pedro? Non doversi più fermare alle stazioni di servizio, né fare delle soste per ricaricare la batteria grazie all’autonomia estesa della Mustang Mach-E

La gente spesso teme il cambiamento, ma Pedro dimostra che, anche alla sua età, adattarsi al futuro può essere più facile e piacevole del previsto.