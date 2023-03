Ford Bronco: il fuoristrada leggendario arriva in Europa

Ford ha annunciato che il leggendario fuoristrada Bronco sarà presto disponibile per la prima volta in alcuni mercati europei. Il veicolo verrà offerto in un numero limitato di esemplari nelle varianti Outer Banks e Badlands, entrambe alimentate da un motore Ford EcoBoost V6 da 2,7 litri che eroga 335 CV e 563 Nm di coppia.

Il Bronco è dotato di un sofisticato sistema di trazione integrale disponibile in modalità di marcia normale o ridotta e di tecnologie innovative, tra cui il Trail Control e fino a sette modalità di guida differenti. Il fuoristrada offre di serie porte rimovibili con possibilità di stivaggio a bordo, punti di fissaggio integrati progettati appositamente per gli accessori da viaggio e materiali ultraresistenti e facili da pulire quando il terreno è duro e fangoso.

Il design inconfondibile, sia all’interno sia all’esterno, trae ispirazione dall’iconico Bronco del 1966, riprendendo l’aspetto robusto e la capacità di resistenza dei modelli della serie F, best-seller nel mercato statunitense, nonché l’anima ad alte prestazioni di Mustang. Grazie alle sue eccezionali capacità off-road, il Bronco si guadagna l’appellativo di “G.O.A.T” (Goes Over Any Type of Terrain – capace di affrontare ogni tipo di terreno). “Dopo 25 anni di assenza, l’America ha accolto il ritorno del Bronco con più entusiasmo e affetto di quanto avremmo mai potuto immaginare. Ora è il turno degli appassionati europei di vivere il “Bronco spirit”, ha dichiarato Jon Williams, General Manager di Ford Blue Europe.

In linea con l’esterno, dall’aspetto robusto e dalle linee essenziali, il design degli interni di Bronco è altamente funzionale e ricco di tecnologia. Il cruscotto si ispira nel design al Bronco di prima generazione e i materiali impiegati sono scelti per la loro grande resistenza nel tempo.

I maniglioni sono integrati nel cruscotto e nella console centrale per garantire il comfort dei passeggeri in ogni situazione. La console centrale è dotata di un pad di ricarica wireless pensato per evitare i movimenti del cellulare anche in caso di inclinazioni estreme. Le superfici del cruscotto sono lavabili e gli interruttori nell’abitacolo sono sigillati con silicone e sono dotati di punti di contatto in gomma per garantire la protezione dagli agenti atmosferici e la facilità di pulizia.

Anche se il Bronco è costruito per affrontare le condizioni più difficili, non ci sono compromessi in termini di comfort e praticità. Il quadro strumenti TFT da 8 pollici è abbinato a un touchscreen centrale LCD da 12 pollici con il sistema di infotainment SYNC 4 di ultima generazione, che beneficia degli aggiornamenti software wireless Ford Power-Up per migliorare le funzionalità nel tempo.

Il Bronco sarà dotato di un tetto rigido rimovibile dalla grande capacità fonoassorbente per garantire prestazioni confortevoli durante l’utilizzo su strada. Le porte possono essere rimosse completamente o singolarmente con un solo attrezzo e in appena otto minuti, garantendo la massima libertà di movimento e una visibilità ancora maggiore in fuoristrada. I finestrini senza cornice riducono il peso complessivo delle porte, rendendo il Bronco ancora più leggero e maneggevole in fuoristrada.