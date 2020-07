Ford: con Geofencing aria più pulita in città

La consapevolezza di come la qualità dell’aria possa influire sulla nostra salute sta spingendo città, aziende e persone a trovare modi per ridurre le emissioni e a riflettere sul proprio impatto ambientale.

Ford, da sempre attenta alle questioni legate all’ambiente, ha introdotto sui propri veicoli commerciali ibridi Plug-in la funzione Geofencing, grazie alla quale i veicoli del marchio americano potranno contribuire a mantenere più pulita l’aria delle città. Grazie all’utilizzo dei dati del GPS, i Transit Custom Plug-in Hybrid, per esempio, utilizzeranno la trazione elettrica, escludendo il motore termico, quando entreranno in zone come quelle a traffico limitato.

Questa funzione, però, non riguarda soltanto i centri urbani: gli utenti possono anche creare “Aree verdi” personalizzate per utilizzare una guida a basse emissioni (modalità EV Now) nei pressi di luoghi come le scuole, i parchi giochi e depositi. Una volta lasciate tali aree, il veicolo può passare automaticamente alla modalità di guida più appropriata per completare la tappa successiva del viaggio, a esempio, coinvolgendo il motore a benzina EcoBoost come range extender, per generare energia elettrica ed estendere l’autonomia del veicolo.

Nel settore dei trasporti, Transit Custom Plug-In Hybrid e Tourneo Custom Plug-In Hybrid sono i primi modelli a offrire questa tecnologia: sotto il pianale si trova una batteria da 13,6 kWh che permette di muoversi per più di 50 km a zero emissioni (e che si ricarica in meno di 4,5 ore con una presa domestica).