Ford e DHL: test di consegne elettriche

Ottenere il massimo della produttività dal proprio business, usufruendo di tutti i vantaggi derivanti dalla guida in elettrico con la possibilità di accedere, senza restrizioni, in zone limitate o interdette al transito.

Nell’ambito del suo impegno concreto a sostegno di una mobilità sempre più elettrificata e connessa, Ford Italia avvia un programma di prova con DHL Express Italy, per dimostrare, attraverso l’utilizzo di E-Transit, come l’elettrificazione possa incentivare la sostenibilità senza compromettere l’operatività aziendale.

Gli autisti dei DHL partners avranno la possibilità di guidare, per un periodo di sei mesi, il nuovo E-Transit, il primo veicolo commerciale 100% elettrico di Ford, che apre la strada a una gamma All-Electric pronta ad arricchirsi di 4 nuovi modelli entro il 2024.

Il programma di sperimentazione, che coinvolgerà sei DHL partners in tutta Italia, permetterà al furgone 100% elettrico di Ford di “misurarsi” in differenti contesti urbani, mettendo a disposizione degli utilizzatori, differenti scenari di guida su tutto il territorio nazionale.

Attraverso i software di gestione delle flotte, la raccolta dei dati del veicolo in tempo reale permetterà di monitorare le prestazioni e l’efficienza dell’E-Transit, consentendo, quando necessario, di effettuare una diagnostica intelligente e predittiva, per ridurre i tempi di fermo e aumentare la produttività.

La configurazione per DHL Express Italy

Il van elettrico realizzato per DHL Express Italy, un E-Transit Van 350 passo lungo tetto medio da 184CV, è allestito con scaffalature interne e rivestimenti alla pavimentazione e alle pareti che, grazie alla batteria in posizione ribassata, consente di avere a bordo lo stesso spazio della versione termica: in questo modo, i corrieri avranno la possibilità di riporre con facilità tutta la merce da consegnare, per un volume di carico massimo di 15,1 m3.

Inoltre, con un’autonomia fino a 317 km nel ciclo WLTP, E-Transit rappresenta il compagno ideale di lavoro, in grado di ultimare – con una sola ricarica – tutte le attività quotidiane, riuscendo a coprire quasi tre volte la distanza che un conducente medio di una flotta, in Europa, percorre ogni giorno.

Gestione dei dati in tempo reale

Grazie ai servizi connessi di Ford Pro Software per la condivisione e la gestione dei dati in tempo reale, gli utilizzatori avranno la possibilità di scoprire come la connettività possa essere in grado di ottimizzare l’operatività quotidiana dell’azienda, garantendo massima efficienza e un notevole risparmio in termini di costi operativi.

Gli operatori desiderano avere a disposizione un’unica soluzione integrata, capace di connettere tutti gli aspetti della gestione della flotta per garantire la massima efficienza, piuttosto che dover singolarmente dialogare con i fornitori dei diversi servizi, con un conseguente dispendio di risorse e di tempo.

Ford Pro Software fornisce un ecosistema digitale e connesso che utilizza dati in tempo reale per integrare veicoli, telematica, sistemi di ricarica e assistenza in piattaforme intuitive, facili da usare e in grado di aumentare la produttività. Questo approccio integrato aumenta il valore di ogni soluzione proposta da Ford Pro.

Le flotte possono beneficiare del software Ford Pro Telematics per ottimizzare la gestione dei loro veicoli commerciali connessi Ford. Questo software converte i dati dei veicoli in informazioni e avvisi utili a semplificare la gestione della flotta, come a esempio la posizione del veicolo in tempo reale, gli avvisi sullo stato di salute del veicolo e il monitoraggio del conducente, per supportare l’operatività dei mezzi.

DHL Express Italy così come le aziende che passeranno a una flotta di veicoli commerciali 100% elettrici beneficeranno delle funzioni dedicate messe a disposizione da Ford Pro E Telematis (gratuito per un anno per i clienti E-Transit) che utilizza i dati in tempo reale per massimizzare la produttività della flotta, oltre a fornire servizi per un uso efficace e intuitivo di Ford Pro Charging.

Queste funzioni includono lo stato di carica corrente, lo stato di carica specifico del veicolo e l’autonomia residua con la possibilità di personalizzare gli avvisi nel caso di basso livello della batteria. Il sistema può anche impostare il pre-riscaldamento o il pre-raffreddamento della batteria e dell’abitacolo di E-Transit attraverso la funzione di pre-condizionamento programmato, che consente di risparmiare tempo e conservare l’energia della batteria per un’autonomia ottimale.

La funzionalità di Ford Pro Telematics permette di gestire flotte multimarca, utilizzando un dispositivo plug-in collegato ai veicoli di altri brand.

Test reali sulle strade prima del lancio

Il programma di sperimentazione a bordo di E-Transit, avviato da Ford in Italia con l’obiettivo di far conoscere alle aziende tutti i vantaggi di una guida elettrica, si inserisce in un progetto più ampio, promosso dall’Ovale Blu in tutta Europa, nella fase di pre-lancio della versione a emissioni zero del furgone più venduto al mondo.

La versione completamente elettrica del veicolo commerciale dell’Ovale Blu continua a essere protagonista di prove su strada con alcune delle principali aziende europee in Germania, Norvegia e Regno Unito con lo scopo di utilizzare i veicoli in condizioni reali di lavoro a ritmi serrati in diversi settori, tra cui quello postale, comunale, servizi pubblici, consegna nell’ultimo miglio e generi alimentari.