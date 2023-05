Ford E-Tourneo Courier: il Multi-Activity Vehicle 100% Elettrico

Ford ha recentemente svelato il suo nuovo gioiello, l’e-Tourneo Courier, durante un evento esclusivo a Copenaghen, in Danimarca, chiamato Bring On Tomorrow Live. Questo evento è stato progettato per presentare la strategia elettrica senza compromessi dell’azienda dell’Ovale Blu, e l’e-Tourneo Courier incarna perfettamente tale visione.

Questo veicolo, costruito per l’avventura e pronto per il divertimento, è un multi-activity vehicle a cinque posti con un design distintivo ispirato ai SUV. Nonostante le sue dimensioni compatte, ideali per la guida in città, l’e-Tourneo Courier offre ampio spazio per i passeggeri e i loro bagagli.

Ciò che rende davvero speciale l’e-Tourneo Courier è la sua sofisticata trasmissione 100% elettrica, che rappresenta l’impegno di Ford verso la mobilità sostenibile. Questo veicolo è equipaggiato con una vasta gamma di funzionalità digitali e connesse, tra cui comodi aggiornamenti over-the-air, che consentono al veicolo di evolversi nel tempo e rendono l’esperienza di possesso ancora più attraente e accessibile.

L’e-Tourneo Courier è stato progettato da zero per combinare stile, spazio e praticità in un veicolo maneggevole e compatto. Il design esterno presenta sbalzi corti e linee semplici ed essenziali, che conferiscono all’auto un aspetto robusto e ampio. Le versioni elettriche sono caratterizzate da una barra luminosa coast to coast dal design futuristico e dalla griglia cromata tipica di Ford.

All’interno, l’e-Tourneo Courier è stato progettato per offrire comfort e praticità. Può trasportare fino a cinque adulti e i loro bagagli in tutta comodità, grazie ai sedili posteriori frazionati 60-40 e al bagagliaio più spazioso del 44% rispetto al modello precedente. L’abitacolo offre un’ampia altezza interna e diverse aree di stoccaggio, tra cui una console centrale configurabile, un vano “segreto” e un frunk da 44 litri.

L’esperienza digitale a bordo è resa possibile grazie al cruscotto “digiboard” innovativo, che presenta un quadro strumenti completamente digitale e un sistema multimediale SYNC 4 controllato tramite un ampio schermo touchscreen da 12 pollici. La connettività è garantita tramite la compatibilità con Android Auto e Apple CarPlay, e gli aggiornamenti software over-the-air consentono di migliorare costantemente le funzionalità del veicolo. Inoltre, è disponibile un comodo caricatore wireless per alimentare gli smartphone durante i viaggi.

Sotto il cofano, l’e-Tourneo Courier è dotato di un potente motore elettrico da 100 kW (136 CV), che offre un’esperienza di guida fluida. Inoltre, la modalità di guida One Pedal, selezionabile dal guidatore, accentua ulteriormente questa esperienza. Il veicolo è dotato anche del pacchetto più completo di sist

emi avanzati di assistenza alla guida nella sua categoria, rendendo i tragitti quotidiani e i viaggi più lunghi più facili e sicuri. Inoltre, i guidatori possono selezionare tra le modalità di guida Normal, Eco e Slippery per adattarsi alle diverse condizioni stradali e ottimizzare l’efficienza energetica.

Per quanto riguarda la ricarica, l’e-Tourneo Courier può essere ricaricato presso stazioni di ricarica da 11 kW in corrente alternata o fino a 100 kW in corrente continua. Per rendere la ricarica domestica più conveniente, è disponibile un’app pratica che consente di pianificare gli orari di ricarica in base alle tariffe energetiche più convenienti. Di solito, una ricarica notturna completa richiede meno di 6 ore, consentendo ai proprietari di passare dal 10% al 100% di carica.

La rete di ricarica Blue Oval Charge Network di Ford, una delle più grandi d’Europa, sarà in grado di offrire fino a 500.000 punti di ricarica entro il 2024, semplificando ulteriormente la ricarica pubblica. Con una ricarica in corrente continua, è possibile aggiungere 87 km di autonomia in soli 10 minuti e raggiungere dal 10% all’80% di carica in meno di 35 minuti.

La produzione dell’e-Tourneo Courier avverrà a Craiova, in Romania, a partire dalla seconda metà del 2024. Questo veicolo sarà realizzato nello stesso impianto di produzione del crossover Puma, che è attualmente l’auto più venduta di Ford in Europa. Inoltre, Ford ha annunciato che entro il 2024 offrirà una variante 100% elettrica del crossover Puma, dimostrando così il suo impegno continuo verso la mobilità elettrica.