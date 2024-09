Ford elettrifica il pickup più venduto in Europa: ecco il Ranger Plug-In Hybrid

Ford rivoluziona il segmento dei pickup con il lancio del nuovo Ranger Plug-In Hybrid, un modello che unisce la tradizionale robustezza del Ranger con una propulsione ibrida all’avanguardia. Questa mossa segna un passo importante verso l’elettrificazione di uno dei veicoli più iconici e apprezzati sul mercato europeo.

Il Ranger Plug-In Hybrid conserva tutte le caratteristiche che hanno reso celebre questo veicolo: capacità di carico, versatilità e prestazioni off-road. Questi elementi, da sempre punti di forza del modello, vengono ulteriormente potenziati grazie alla nuova tecnologia ibrida, che ne amplifica l’efficienza senza compromettere la forza e l’affidabilità.

Il nuovo gruppo propulsore ibrido del Ranger è in grado di erogare ben 690 Nm di coppia, un valore mai raggiunto prima da nessun altro modello della gamma Ranger. La potenza combinata del sistema arriva a 279 CV, offrendo prestazioni elevate sia su strada che in off-road. La componente elettrica, inoltre, garantisce un’autonomia superiore a 45 km in modalità completamente elettrica, ideale per spostamenti a basse emissioni in città o in contesti lavorativi.

Un altro punto di forza del Ranger Plug-In Hybrid è il tempo di ricarica. Con meno di quattro ore è possibile ricaricare completamente la batteria, rendendolo un veicolo versatile e adatto a un utilizzo quotidiano, sia per il lavoro che per il tempo libero.

A rendere ancora più interessante il lancio di questo modello, Ford ha introdotto l’allestimento Stormtrak, una versione in edizione limitata pensata per il debutto globale del Ranger Plug-In Hybrid. Questo allestimento esclusivo si distingue per elementi premium di serie e finiture dedicate, pensate per offrire un’esperienza ancora più lussuosa e distintiva a bordo.

La prima consegna del Ford Ranger Plug-In Hybrid è prevista per la primavera del 2025, e si preannuncia come una delle novità più attese nel panorama dei pickup elettrificati in Europa. Ford, con questo lancio, conferma la sua volontà di puntare su soluzioni sostenibili senza sacrificare le prestazioni che hanno reso il Ranger un best-seller nel suo segmento.