Ford Mobile Service: un’officina mobile al servizio dei clienti

Ford ha appena lanciato in Italia il programma Ford Mobile Service, un innovativo servizio di assistenza on-site che utilizza una flotta di furgoni trasformati in vere e proprie officine mobili. L’obiettivo principale di questo programma è garantire l’operatività dei clienti business, riducendo al minimo i tempi di fermo e ottimizzando le tempistiche di intervento.

Il Ford Mobile Service è stato specificamente progettato per supportare le aziende con medie e grandi flotte. Quando un veicolo viene portato in officina per una riparazione, si verifica inevitabilmente un’interruzione dell’attività quotidiana, con un conseguente aumento dei costi operativi. Con questo nuovo servizio, Ford Pro, il brand globale dedicato ai veicoli commerciali e alle flotte, mira ad accelerare e ottimizzare le operazioni di riparazione e manutenzione per i propri clienti.

Il servizio, che ha già debuttato con successo in Veneto, verrà gradualmente esteso ad altre regioni italiane nei prossimi mesi, con l’obiettivo di coprire l’intero territorio nazionale entro il 2024. La sua efficacia è stata già testata con risultati positivi nel Regno Unito e in Germania, dove ha soddisfatto le esigenze dei clienti con flotte di medie e grandi dimensioni.

Le squadre del Ford Mobile Service sono state attentamente addestrate per fornire un servizio di alta qualità. Durante le sessioni di formazione, i tecnici hanno appreso non solo l’utilizzo degli speciali mezzi allestiti, ma anche importanti tematiche legate alla sicurezza, al rispetto dell’ambiente e all’interazione con i clienti in situazioni di intervento, che possono variare notevolmente rispetto alla tradizionale assistenza in officina.

Le officine mobili del Ford Mobile Service sono state allestite in collaborazione con il gruppo Würth, tramite la sua divisione ORSYmobil, leader nel settore degli allestimenti per veicoli commerciali. Questa partnership ha permesso di creare delle officine mobili altamente funzionali, dotate di tutto il necessario per effettuare riparazioni e manutenzione direttamente presso i clienti.

Il Ford Mobile Service fa parte dell’ecosistema connesso Ford Pro, che include anche FORDLiive, un sistema integrato e connesso progettato per ottimizzare l’operatività dei veicoli commerciali. Grazie all’utilizzo in tempo reale dei dati e a un team di agenti sempre in contatto con le officine Ford, FORDLiive accelera i tempi di lavorazione, garantendo il ripristino dell’operatività nel minor tempo possibile.

“Con le officine mobili, gli specialisti Ford Mobile Service possono eseguire oltre il 70% dei servizi di riparazione presso la sede richiesta dal cliente, dai normali tagliandi agli interventi più complessi su motore, cambio e frizione, nonché campagne di servizio e garanzie” sottolinea Fabrizio Bambina, Ford Service Director Italy. “Grazie alla manutenzione intelligente e predittiva, gli interventi vengono eseguiti con la massima tempestività consentendo ai veicoli di ritornare alla completa operatività nel più breve tempo possibile”.