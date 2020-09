Ford Mustang Mach-E: ecco la GT da 465 CV

Arriverà a inizio 2021 e verrà seguita da una versione specificamente pensata per chi non ama accontentarsi. Parliamo della Mustang Mach-E che vedrà l’introduzione della versione “GT”, una belva con trazione integrale e due motori (uno per asse), in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 3.7 secondi e scaricare a terra 465 CV. L’autonomia dichiarata dal costruttore è 500 km (misurata secondo il ciclo di omologazione WLTP).

Rispetto alle altre versioni, la Mustang Mach-E GT, propone ruote con raggio da 20″, mascherina con interno nero e pinze dei freni verniciate di rosso. E’ possibile, inoltre, personalizzare Mustang Mach-E GT con sospensioni adattive MagneRide e tonalità esclusive per gli esterni tra cui il Cyber ​​Orange. All’interno, il display touch full HD da 15,5″ presenta un’interfaccia elegante e moderna che supporta la nuova generazione del sistema di comunicazione e intrattenimento di Ford SYNC, utilizzando l’apprendimento automatico per comprendere rapidamente le preferenze dei conducenti e migliorarsi nel tempo. All’interno, sedili Ford Performance e volante con inserti in pelle scamosciata.

Ford ha anche annunciato che i clienti Mustang Mach-E che effettueranno un ordine entro quest’anno, riceveranno, a partire dal 2021, cinque anni di accesso gratuito alle stazioni FordPass Charging Network, una della più grande rete di stazioni pubbliche di ricarica in Europa, con circa 30.000 stazioni introdotte da ottobre 2019. I clienti di Mach-E riceveranno anche un anno di accesso gratuito alla rete di ricarica rapida IONITY, che ha già installato oltre 270 stazioni di ricarica e mira a costruire 400 stazioni in importanti località europee entro la fine di quest’anno.