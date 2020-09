Ford Mustang Mach-E, il SUV elettrico diventa europeo

La Mustang Mach-E diventa “europea”. I team di ingegneri Ford hanno, infatti, lavorato a livello globale su sospensioni, sterzo, propulsore e persino sule caratteristiche delle varie tecnologie di assistenza alla guida per sviluppare il SUV elettrico di Ford in modo che fosse in grado di soddisfare le aspettative dei clienti del Vecchio Continente.

Tutto questo perché le strade europee, generalmente più strette e tortuose delle strade americane, richiedono elementi di guida ad hoc, come lo sterzo preciso e reattivo, supportato da impostazioni appositamente tarate per ammortizzatori, molle e barre antirollio del sistema di sospensione. Anche gli pneumatici sono stati scelti appositamente per offrire sempre l’equilibrio ideale tra aderenza e comfort di marcia sull’ampia varietà di superfici stradali e condizioni meteorologiche del continente europeo.

In più, le tecnologie di assistenza alla guida, tra cui Adaptive Cruise Control con Stop & Go, Speed ​​Sign Recognition e Lane Centring, sono in grado di interpretare i segnali e le indicazioni stradali in tutto il continente, per garantire ai conducenti di beneficiare della stessa esperienza di guida intuitiva e senza stress, indipendentemente da dove vivano, lavorino o siano in vacanza.

Anche l’erogazione immediata di potenza offre quella reattività sportiva decisamente molto apprezzata dai conducenti europei. Il sistema di trazione integrale di Mustang Mach-E applica la coppia in modo indipendente all’asse anteriore e posteriore, per migliorarne l’accelerazione e la maneggevolezza. Gli ingegneri Ford hanno testato il sistema per garantire le medesime performance di guida a trazione posteriore in ogni scenario, dalla neve scandinava all’estate spagnola.

I conducenti di Mustang Mach-E possono scegliere tra le modalità di guida Whisper, Active e Untamed. Ogni modalità offre driving dynamics specifici, arricchiti da un’esperienza sensoriale distintiva, come l’illuminazione interna e le animazioni nel pannello di controllo.