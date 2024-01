Ford svela la nuova generazione di KUGA

Ford ha svelato la nuova generazione della Kuga, il SUV best seller protagonista della transizione verso le propulsioni elettrificate. La Kuga è stato l’ibrido plug-in (PHEV) più venduto in Europa nel 2021 e nel 2022, leadership che, secondo i dati preliminari, confermerà anche nel 2023. La nuova Kuga, affascinante e contemporanea, offre prestazioni superiori grazie ai propulsori ibridi, connettività cloud di nuova generazione e una gamma completa di sistemi di assistenza alla guida che la rendono perfetta in ogni scenario, dalle attività quotidiane ai lunghi viaggi.

La nuova Ford Kuga – sviluppata e prodotta in Europa per i clienti europei – permette di percorrere fino a 69 km3 in modalità elettrica nella versione PHEV, ricaricabile sia durante la guida, sia tramite colonnine pubbliche o presa domestica. La versione Full Hybrid offre la comodità e il comfort di un propulsore elettrificato, con un’autonomia dichiarata che raggiunge i 900 km con un pieno di carburante. Nei contesti urbani, inoltre, i clienti possono arrivare a percorrere fino al 64% dei propri percorsi in modalità elettrica.

La nuova Kuga si è evoluta sia all’interno che all’esterno, con un design affascinante, contemporaneo e dalle molteplici personalità. L’elegante Titanium, la sportiva ST-Line e l’avventurosa Active comunicano ognuna la propria vocazione attraverso caratteristiche ed elementi di design esclusivi. L’accattivante barra luminosa “Coast to Coast LED” a tutta larghezza incornicia il nuovo design della griglia anteriore, che mette in mostra con orgoglio l’Ovale Blu sottolineandone la forza e lo spirito.

All’interno, la nuova Kuga è dotata del sistema di infotainment SYNC 4, con una potenza di calcolo doppia rispetto al sistema precedente. Il SYNC 4 si integra perfettamente con gli smartphone, dispone di connettività 5G per un accesso rapido alle informazioni in cloud, e integra la navigazione connessa con avvisi su traffico, meteo e pericoli. Il sistema include inoltre la connettività wireless ad Apple CarPlay e Android Auto8 per un accesso senza filo alle app e alle informazioni dei propri dispositivi. Anche Alexa Built-in9 è di serie, permettendo di accedere all’assistente vocale per porre domande o controllare dispositivi di domotica.

La nuova Kuga porta nella propria gamma per la prima volta la versione Active, perfetta per chi desidera un design più avventuroso che si unisce a capacità superiori su fondi stradali irregolari come sabbia o fango.

La tecnologia di illuminazione avanzata contribuisce a migliorare il comfort e la sicurezza grazie a fari Full LED di serie che includono il controllo automatico degli abbaglianti. Sono, inoltre, disponibili i fari Matrix LED dinamici e predittivi con LED Coast to Coast, che utilizzano i dati di navigazione e una telecamera montata sul parabrezza per evidenziare al meglio pedoni, ciclisti e segnali stradali e modificare il profilo di illuminazione in curve, incroci e rotatorie.

La nuova Kuga è realizzata in Europa nell’avanzato impianto Ford di Valencia in Spagna, dove si utilizzano tecnologie come la stampa 3D, per una produzione altamente precisa e sostenibile e l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, che lavora fianco a fianco degli ingegneri per garantire i più elevati standard di qualità.

La nuova Kuga è già ordinabile, con le prime consegne previste in primavera.