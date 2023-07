FOREO: arriva in Italia la gamma UFO 3

Negli ultimi tempi, si è notato un crescente interesse da parte dei consumatori verso trattamenti estetici non invasivi e soluzioni per un’idratazione profonda del viso. Un marchio che si fa portavoce di questa tendenza è FOREO, che con orgoglio presenta la nuova gamma FOREO UFO 3. Questi dispositivi beautytech offrono una soluzione all’idratazione profonda del viso, regalando i benefici di ben 5 trattamenti anti-age, e il tutto in soli 2 minuti, comodamente a casa propria o ovunque si voglia.

I dispositivi FOREO UFO 3 possono aumentare i livelli di idratazione della pelle fino al 126%, come dimostrato clinicamente, riducendo, di conseguenza, l’aspetto di rughe e linee sottili già in una sola settimana di utilizzo.

Questa SPA di bellezza domestica si presenta come uno strumento beautytech immersivo, in grado di nutrire corpo, mente e spirito. I dispositivi FOREO UFO 3 sono compatti ma potenti, combinando ben 4 tecnologie all’avanguardia altamente personalizzabili: termoterapia riscaldante e distensiva, crioterapia tonificante e compattante, pulsazioni T-Sonic rigeneranti e terapia a luce LED ringiovanente, illuminante e rivitalizzante.

A differenza delle maschere viso tradizionali, la linea FOREO UFO 3 fornisce un’idratazione profonda e duratura grazie alla tecnologia ad iper-infusione brevettata dal brand. Questa tecnologia consente di incanalare i principi attivi delle maschere viso in profondità nel derma, consentendo loro di agire al massimo della loro efficacia. Di conseguenza, questo dispositivo diventa un alleato indispensabile per ottenere una carnagione più radiosa ogni giorno dell’anno.