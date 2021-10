Foreo lancia “Foreo Imagination”

Immagina. Crea. Splendi. FOREO, il gigante svedese della skintech e della bellezza naturale, da sempre attento alle nuove esigenze e trend emergenti dei consumatori, lancia FOREO Imagination, il nuovo rivoluzionario concetto di maschera viso fai-da-te, che stimola creatività, immaginazione, e desiderio di freschezza nella realizzazione della propria maschera viso personalizzata e naturale.

FOREO Imagination è una base vegana, sicura, ed altamente perfomante per creare la tua maschera viso personalizzata fai-da-te utilizzando ingredienti naturali della tua cucina o dispensa: avocado, cetriolo, miele, camomilla… grazie alla tua immaginazione potrai sbizzarrirti nel creare la maschera viso perfetta per te!

E’ un’innovativa maschera viso fai-da-te vegana, cruelty-free, e dermatologicamente testata con proprietà ultra-idratanti, antiossidanti e lenitive. È formulataper essere applicabile con ingredienti freschi e naturali – frutti e vegetali – massimizzando l’assorbimento dei loro principi attivi, vitamine e minerali in profondità nella pelle e potenziandone dunque gli effetti.

È inoltre formulata per mantenere la giusta compattezza e consistenza anche laddove utilizzata con ingredienti umidi o liquidi.

La maschera viso FOREO Imagination può essere inoltre utilizzata anche da sola, senza l’aggiunta di ingredienti freschi, poiché ricca di componenti efficaci come l’acido ialuronico altamente idratante, lo squalano ricco di antiossidanti, e Vitamina E e Vitamina B ultra lenitive che aumenteranno il livello di idratazione della pelle e la renderanno liscia e rimpolpata. Igor Spina, General Manager South Europe di FOREO, commenta l’importante lancio: “I consumatori di prodotti di bellezza stanno diventando molto sofisticati e richiedono più di un semplice Prodotto per la cura della pelle che funzioni. Vogliono un approccio olistico a 360 gradi che nutra sia la loro pelle che la loro mente e Imagination è proprio questo. L’innovativa base per maschera viso, grazie al Triple Infusion Complex, è un potenziatore di assorbimento altamente efficace, progettato per integrarsi perfettamente con gli ingredienti freschi della tua cucina e massimizzare il potenziale dei tuoi ingredienti biologici, rafforzando allo stesso tempo il legame molecolare che tiene insieme questa esplosione di nutrienti e trasportandoli negli strati più profondi della 8pelle. Il fatto che tu possa giocare con i tuoi ingredienti e diventare creativo è un ulteriore vantaggio che ti terrà con i piedi per terra e ti riconnetterà con la natura.”