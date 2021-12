FOREO Skincare Secrets: un Natale scintillante

Dopo quasi due anni complessi, vissuti tra dubbi e incertezze, ora più che mai non vediamo l’ora di una meritatissima coccola natalizia da gustarci da soli o in compagnia… magari con in sottofondo la colonna sonora lussuosa e festiva di Michael Bublè!

FOREO, il gigante svedese del beauty tech e del benessere a tutto tondo, quest’anno ha in serbo sorprese davvero uniche e scintillanti da mettere sotto l’albero di Natale: i 4 nuovissimi set regalo Skincare Secrets!

BEAR Set

Partiamo dall’ultimissimo skincare gadget di casa FOREO: il dispositivo per la tonificazione viso BEAR, che in pochi mesi ha già conquistato il cuore dei FOREO Lovers di tutto il mondo.

Accompagnato dal lussuoso siero viso ultra-idratante SERUM SERUM SERUM, BEAR donerà un viso tonico, rassodato, disteso e splendente, grazie alla sua innovativa ed efficace tecnologia a microcorrente ed alle delicate pulsazioni T-Sonic.

Il regalo perfetto per donare quella sferzata di energia in più!

UFO 2 Set

Restando in tema di lusso ed eleganza, il set regalo con il trattamento viso potenziato UFO 2, e l’intera collezione di maschere viso UFO-attivate Farm to Face. Termoterapia… decisamente la caratteristica di UFO 2 più gradita per le fredde giornate invernali. Ma anche crioterapia tonificante, pulsazioni T-Sonic stimolanti, e luci LED in ben 8 colori per rispondere ad ogni esigenza della pelle. In più, tutta la naturalezza ed efficacia delle maschere viso Farm to Face: dallo zuccheroso miele di Manuka rivitalizzante, alla rosa bulgara lenitiva, alle portentose bacche di Acai leviganti…

LUNA mini 2 Set

LUNA mini 2 Set è amore a prima vista! Questo ricco ensemble di skincare e benessere offre alcune tra le più iconiche soluzioni di FOREO: Partiamo dal bestseller mondiale LUNA mini 2, il massaggiatore viso detergente più amato di sempre. Delicato e accurato al tempo stesso, unito al morbidissimo Micro-Foam Cleanser, questo dispositivo beauty donerà una pelle radiosa, sana, e pulita. Questo set include il trattamento per maschera viso potenziato UFO mini 2, e la maschera levigante ed idratante Acai Berry della collezione Farm to Face

UFO mini 2 Set

Dulcis in fundo, i toni della palette Mint per quell’atmosfera così… tiffany, tutta dedicata al piccolo e potente UFO mini 2! Questo trattamento viso potenziato unico nel suo genere donerà calore e nutrimento alle fredde giornate invernali, grazie alla termoterapia distintiva della gamma UFO. Abbinato all’iconico Daily Duo, la portentosa combo di maschere viso giorno e notte, ed a ben tre maschere viso della collezione Farm to Face.