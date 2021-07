Foreo Summer Aquapower: un boost di idratazione per la tua pelle

Agosto finalmente si avvicina, così come le meritate ferie: c’è chi si affretta a scegliere i costumi più trendy del 2021 amati dalle star, e chi prenota la SPA in montagna tra le più cool del momento. Ma a come mantenere la pelle idratata e in splendida forma sotto al sole cocente del prossimo mese, chi ci pensa?

La maschera viso H2Overdose della collezione Advanced Collection, attivata dal dispositivo per trattamento viso potenziato UFO 2, è il must dell’estate per ottenere una pelle rimpolpata, elastica, e radiosa, ed un’idratazione efficace e duratura nel tempo.

E poi le nuovissime maschere in tessuto Farm To Face Sheet Masks appena lanciate, utilizzabili sia con il dispositivo UFO 2 per un trattamento viso potenziato che da sole per una coccola di benessere e relax di 20 minuti. Come la maschera viso in tessuto Coconut Oil. Estiva e super idratante, ricca di acqua di cocco e olio di cocco dall’Indonesia, questo trattamento dal profumo inebriante di… pina colada donerà una pelle da favola, rimpolpata e freschissima.

Per una skincare routine veramente completa ed ottimizzata per una pelle sana e tonica c’è il massaggiatore viso detergente LUNA 3: lussuoso e semplice da usare al tempo stesso, questo rivoluzionario beauty-tech gadget è ideale per detergere la pelle del viso da batteri, sporco, sebo in eccesso, ed impurità.

Dulcis in fundo, per un boost energizzante di tonificazione per la tua pelle affaticata dal caldo estivo, perché non provare il nuovissimo BEAR nella fresca colorazione Mint? La sua delicata e sicura micro corrente, abbinata alle pulsazioni T-sonic, donerà una pelle radiosa e rimpolpata in pochi istanti, pronta per l’aperitivo a bordo piscina!